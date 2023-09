Nový případ ‚Pirola‘ Covid byl nalezen ve Spojeném království jako varianta zjištěná v odpadních vodách

Přihlaste se k odběru našeho bezplatného e-mailu s kontrolou zdravotního stavu a získejte naši exkluzivní analýzu týdne zdraví Získejte náš bezplatný ověřovací e-mail

Ve Spojeném království byl zjištěn nový případ koronaviru „Pirola“, protože stopy viru byly nalezeny v odpadních vodách.

Nový kmen koronaviru – také známý jako Covid BA.2.86 – byl poprvé zařazen na seznamy sledovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Agenturou pro zdravotní bezpečnost Spojeného království (UKHSA) minulý měsíc, přičemž první případ ve Spojeném království byl zjištěn v Londýně.

Poslední případ byl zjištěn v Anglii, podle nejnovějších údajů UKHSA do 31. srpna, čímž se celkový počet ve Spojeném království zvýšil na tři.

Tato varianta byla dosud zjištěna v osmi zemích, přičemž 10 případů bylo v Dánsku, čtyři ve Švédsku, čtyři ve Spojených státech, dva v Portugalsku, dva v Jižní Africe a jeden v Kanadě a Izraeli.

Vláda Spojeného království urychlila zavádění podzimních vakcín proti Covid v přímé reakci na nový kmen (Palestinská samospráva)

Maria Van Kerkhove, epidemioložka a důstojnice COVID-19 ve Světové zdravotnické organizaci, uvedla, že dostupné informace o nově objeveném kmeni jsou velmi omezené. Rozumí se však, že příznaky zahrnují rýmu, bolest hlavy, únavu, kýchání a bolest v krku.

UKHSA uvedla, že případy ve Spojeném království zřejmě nezachytily virus v zahraničí. Každá infekce byla identifikována pomocí nemocničních testů a pacienti neměli žádnou „nedávnou cestovní anamnézu známou z běžně shromažďovaných údajů“.

Řekla, že první případ ve Spojeném království uvedl, že se cítil „mírně špatně“, zatímco druhý případ nevykazoval žádné respirační příznaky. Třetí, nacházející se ve Skotsku, byl popsán jako „symptomatický“.

Agentura dodala, že varianta byla také detekována v odpadních vodách v několika zemích, což znamená, že ji vyhazují ti, kdo přenášejí virus, ale neupřesnila místa.

Kmen, označovaný také jako BA.X, byl objeven pomocí genetického sekvenování, což je proces, při kterém vědci identifikují stavební kameny molekuly DNA.

Přichází poté, co jeden britský vědec varoval, že Spojené království „zklamalo naši ostražitost“ a stalo se „zcela slepým vůči tomu, co se děje“ s Covidem, a vyjádřil obavy z návratu dětí do škol a dospělých do kanceláří po letní přestávce.

Profesor Lawrence Young z University of Warwick řekl, že existuje „nemístný obecný názor, že již není třeba se o Covid obávat“.

Profesor Young dodal: „Jedním ze způsobů, jak kontrolovat infekci, je mít alespoň představu o tom, kde vidíte konkrétní ohnisko, a možná budete schopni nabídnout preventivní opatření, která zabrání dalšímu šíření viru – ale musíte to vědět. kde to je.“

„Tohle je nové [variant] V tuto chvíli se objevuje všude, ale v populaci ho nezjišťujeme.“

Sledování viru Úřadem pro národní statistiku (ONS) skončilo v březnu, ale studie Zoe Health odhaduje, že počet nakažených minulý měsíc vzrostl asi o 200 000 a 27. července vzrostl na přibližně 785 000.

Počet hospitalizací souvisejících s koronavirem je nyní nejvyšší za tři měsíce.