Moderní místo setkání – New York Times

26 d. To mohou být regionální drobnosti. Musel jsem hledatanalyzovatv „dopravní značce u jughandle, možná“ a jako ilustraci používá každý odkaz na silnici v New Jersey. Je to druh konfigurace odlehčující zácpy, ve které není povoleno odbočování doleva, což způsobuje, že řidič jede místo toho tři doprava.

27 d. „Je to na konci Oidipa,“ vzpomíná A Hrůzný řetězec událostíPro každého, kdo studoval řeckou tragédii. Odpověď je zde mnohem jednodušší: sigma, odkazující na S na konci „Oidipa“.

35 d. Myslím, že jsem docela dobrý s idiomatickými urážkami – vím, že to vím z vlastní polštáře Je to kretén – ale nevzpomínám si, že bych viděl toto vodítko, „Jo-jo“, používané jako kritika jako předtím TWIT. Možná jsem na to sám, ale je to poprvé, co byl TWIT rozpoznán tímto způsobem po desítkách a desítkách „bozos“, „nudniků“ a „chuckleheads“.

Chcete poslat křížovku do New York Times?

Křížovka New York Times má otevřený systém zadávání a hádanky můžete odesílat online.

Tipy, jak začít, najdete v našem seriálu Jak vyrobit křížovku.

