Geraldo Rivera z Fox News na Kabelové zprávě kritizuje „šílené“ rozhovory s očkováním

Geraldo Rivera z Fox News kritizoval „šílené řeči“ o tom, že ve skutečnosti neuvažuje o vakcíně COVID-19.

„Máme také práva: odepřít nechráněný přístup do našeho domova, školy nebo do práce,“ řekla Rivera.

Fox News byl široce kritizován, protože někteří hostitelé šířili dezinformace o vakcíně.

Putovní reportér Fox News Geraldo Rivera v pondělí vtrhl do „šílené“ myšlenky, že neinfikovat se COVID-19 je „ústavní právo“.

„Slyšící bláznivé rozhovory o kabelové televizi o lidech, kteří mají ústavní právo nebýt očkováni. Ano (mohou to být idioti), ale mají toto právo,“ řekl Rivera, který v posledních týdnech věrně podporuje očkování. Řekl tweetem. „I my máme práva: odepřít nechráněný přístup do našeho domova, školy nebo práce.“

Není přesně jasné, o čem Rivera mluvil, ale jeho tweet vyšel jako někteří z hostitelů Fox News Jako Tucker Carlson a Laura Ingraham Pokračování v šíření dezinformací vakcín a železnic proti omezením spojeným s COVID-19.

V pondělí ráno spolu s hostitelem Fox and Friends Brianem Kilmaidem bránili lidi, kteří nechtějí být očkováni. Kilmed také tvrdil, že není odpovědností vlády zabránit lidem v umírání.

Když co-hostitel Steve Dossey uvedl, že 99% lidí, kteří zemřou na koronaviry, není imunní, opakuje to Připomínky Dr. Anthony Fauci Začátkem tohoto měsíce Kilmaid odpověděl: „To je jejich volba.“

Doocy prosadil v pondělní show proti konspiračním teoriím kolem vakcíny a vyzval lidi, aby vakcínu dostali.

„Pokud máš šanci, vyfoť to, zachrání ti to život,“ řekl Dossie divákům.

V pondělí bylo také oznámeno, že Fox News implementovala Přísná politika týkající se COVID-19 Zahrnuje formu očkovacího pasu, který hostitelé jako Carlson a Ingraham ostře odsoudili.