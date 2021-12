Jedním z klíčů k úspěchu zemí Visegrádu (V4) je, že svou ekonomickou a bezpečnostní politiku založily na „zdravém rozumu“, ministr zahraničí Péter Szijjártó Řekl Ve videovzkazu na páteční společné jednání parlamentního výboru V4.

Ministr řekl, že seskupení, které zahrnuje Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko, je dnes „nejbližší, nejúčinnější a nejúspěšnější aliancí“ v rámci Evropské unie. V posledních letech, dodal, tyto čtyři země společně dosáhly výsledků, kterých by samy dosáhnout nemohly.

Szijjártó vyzdvihl frustraci V4 ze zavedení povinných kvót pro imigranty jako největší úspěch skupiny. Uvedl, že pokud by „šílený bruselský návrh“ nebyl zamítnut, byly by dnes na území zemí V4 desítky či stovky tisíc migrantů.

Szijjártó ocenil motor V4 jako „velmi výkonnou a konkurenceschopnou oblast“. Svědčí o tom podle něj i fakt, že pokud by skupina byla jednou zemí, byla by třetí nejlidnatější zemí Evropské unie a patnáctou největší ekonomikou světa.

Szijjártó uvedl, že jedním z hlavních důvodů úspěchu regionu bylo používání „zdravého rozumu“ v hospodářské a bezpečnostní politice. Ocenil výhody nízkých daňových sazeb, pokud jde o přilákání mezinárodních investic a vytváření pracovních míst. Daňová politika by podle něj měla zůstat národní jurisdikcí a dodal, že V4 by měla trvat na tomto prvku své suverenity. Řekl, že Maďarsko bude pokračovat ve snižování daní, „i když se to některým lidem nebude líbit“.

Mezitím Shigarato řekl, že EU také udělala několik chyb v oblasti energetické bezpečnosti. Podrobnosti o evropské zelené dohodě nebyly podle něj dostatečně objasněny a že dokument je využíván spíše jako „nástroj politické komunikace“.

Szijjártó řekl, že vláda považuje ochranu životního prostředí za důležitou, a zároveň dodal, že je klíčové „zůstat rozumný“ i v této oblasti. Ministr řekl, že bylo „velkou chybou“ obrátit Evropany proti zemnímu plynu a jaderné energii. Řekl, že více než 70 procent maďarské poptávky po elektřině bude do konce dekády zajišťovat tamní jaderná elektrárna s tím, že Maďarsko nedávno podepsalo novou dlouhodobou smlouvu o nákupu plynu s ruským Gazpromem.

O imigraci Shigarato řekl, že členské státy EU by měly trvat na svém právu rozhodovat o tom, kdo může a kdo nemůže vstoupit na jejich území.

