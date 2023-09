Kde prodat data z průzkumu ve hvězdném poli

Chcete vědět, kde se ve Starfield prodávají data z průzkumů? Při průzkumu galaxie musíte při každé možné příležitosti použít svůj skener k prozkoumání zvířat, rostlin a zdrojů. Všechna tato data lze prodat za cenné kredity, což vás motivuje k tomu, abyste se dostali ven a pokračovali ve skenování. Ale kde můžete data z průzkumu prodat?

Existuje více než 1000 planet Hvězdného pole, z nichž všechny obsahují cenné údaje z průzkumů. Tato data však budete moci prodávat za nejlepší cenu, až budete dobře integrováni s Constellation, hlavní frakcí ve hře. Zde je to, co potřebujete vědět o tom, kde prodávat data z průzkumů ve Starfield.

Jak prodat data z průzkumu ve hvězdném poli

Chcete-li prodat data z průzkumu ve Starfield, musíte mluvit s Vladimirem v The Eye. Můžete mu říct, že máte k dispozici údaje z průzkumu, a poté je prodat prostřednictvím standardního záznamu v obchodu. Stojí za zmínku, že obchodní úřad od vás také koupí data z průzkumů – můžete k nim přistupovat na začátku hry prostřednictvím kiosku na kosmodromu New Atlantis, ale nenabízí velké množství kreditů. Vladimír má nejlepší ceny.

Jednou z hlavních věcí, které je třeba zmínit, je, že nemůžete prodávat údaje z průzkumu, dokud je nenaskenujete Všechno na konkrétní planetě. To zahrnuje všechna zvířata, rostliny, zdroje a planetární atributy. Po dokončení se seznam skenování pro danou planetu přesune do sekce Miscellaneous ve vašem inventáři. Vydejte se do The Eye a získejte za své peníze s Vladimirem maximum.

Jak fungují data z průzkumu ve hvězdném poli

Již jsme jasně řekli, že než budete moci prodat data z průzkumu, musíte proskenovat vše na planetě, ale co to vlastně obnáší?

Než přistanete na planetě, zamiřte na obrazovku mapy a naskenujte celou planetu. Pokud provádíte průzkum plynového obra nebo jiné nehostinné oblasti, je to vše, co musíte udělat, abyste získali data z průzkumu, protože nemůžete přistát. Pokud je však tato planeta tou, na které můžete přistát, budete si muset vybrat, kde přistanete.

Když jste na straně planety, stiskněte F pro vysunutí skeneru. Cokoli normálního s modrým okrajem lze vymazat, ale budete muset vymazat všechny rostliny a zvířata několikrát, dokud nebudou všechny na 100 %. Když to uděláte, modrý obrys v zobrazení skeneru zezelená.

Na planetách plných života můžete mít potíže s nalezením některé ze zbývajících rostlin a živočichů, které vyžadují skenování. Zkontrolujte své součty – Pokud je vedle jakékoli kategorie „Biome Complete“, najdete zbývající cíle k vymazání jinde na planetě, což bude pravděpodobně vyžadovat vzlet a opětovné přistání v jiném biomu. Před přistáním můžete zkontrolovat biom prostřednictvím obrazovky mapy.

Pokud jde o planetární atributy, získává se nalezením neprozkoumané geografické nebo biologické charakteristiky. Když přistanete na planetě, vytáhněte skener a hledejte v dálce nějaký neznámý navigační bod. Cokoli označené jako „známky života“ nebo „normální“ může být jednou z těchto funkcí – naskenujte v tom cokoliv modrého a dozvíte se o planetárních rysech. Například ve své hře jsem našel psychoaktivní organismy na měsíci Montara Luna prostřednictvím růstu hub na povrchu planety.

Doporučuji také investovat nějaké body dovedností do skenování, protože na skeneru získáte funkci zoom a každá úroveň dovednosti vám umožní skenovat cíle z větší vzdálenosti. Skvělá pomoc, pokud jde o létající nebo nepřátelská monstra. V další úrovni vědy je také dovednost Zoologie, která vám umožní sklízet organické zdroje, aniž byste tvorovi ublížili, a další informace se o něm dozvíte z provedených skenů.

To je vše, co potřebujete vědět o tom, kde se prodávají data z průzkumů a jak průzkumy ve Starfieldu fungují. Ujistěte se, že znáte všechna hlavní města Starfield ve hře, abyste věděli, kam jít, abyste našli nějaké nové mise, spolu s různými domovy, které můžete vlastnit po celé galaxii.

Stále hledáte další?