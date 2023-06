Vývojářskou beta verzi Apple si můžete stáhnout a nainstalovat zdarma právě teď

Apple dnes aktualizoval svůj program pro vývojáře, aby umožnil komukoli přístup k beta operačním systémům. indikované uživatelem Aktualizace iSoftwaru na Twitteru a potvrdil to Stránka srovnání vývojářského softwaru AppleBetaverze OS lze nainstalovat, aniž byste museli platit poplatek za Apple Developer Program ve výši 99 $ ročně. To znamená, že nadšenci si budou moci ode dneška instalovat různé beta verze, včetně iOS 17, zdarma výměnou za to, že na veřejnou beta verzi budou muset čekat do července.

Dnes dříve Apple „omylem“ uvolnil pro veřejnost beta verzi iOS 17, která umožnila přístup i těm, kteří nebyli součástí vývojářského programu. Možná to byl záměrný krok společnosti Apple, aby se připravil na největší změnu, která umožňuje přístup k beta programu komukoli.

Začátkem tohoto roku Apple změnil způsob, jakým jsou beta verze distribuovány vývojářům. Dříve museli vývojáři stahovat a instalovat konfigurační profil pro jednotlivá zařízení. Systém však nyní umožňuje uživatelům instalovat beta verze jednoduše výběrem možnosti v nastavení aktualizace softwaru přímo na jejich zařízení. Navzdory této změně Apple stále vyžaduje, abyste za přístup k vývojářským beta verzím platili 99 $ ročně. Uživatelé, kteří nechtějí platit poplatek, nyní nebudou muset čekat na veřejnou beta verzi, která byla vždy k dispozici zdarma, ale obvykle je vydána po vývojářské beta verzi. Letos Apple říká, že veřejné beta verze by měly dorazit v červenci.

Důrazně nedoporučujeme spouštět beta verze na vašich hlavních zařízeních, protože se mohou vyskytnout chyby a problémy, zejména na začátku cyklu. Tyto beta verze jsou určeny pro vývojáře, kteří obvykle vlastní sekundární zařízení k testování svých aplikací s novým softwarem. Některé beta verze, jako například watchOS 10, tvOS 17, HomePod 17 a beta verze AirPods, vám brání v downgradu na veřejný firmware. U těchto platforem platí, že jakmile si nainstalujete beta verzi, zůstanete s ní až do příští veřejné verze, která je obvykle k dispozici později na podzim. Rozhodně instalujte tyto zkušební verze na vlastní nebezpečí. Ale ti, kteří se neštítí riskovat, si ji mohou stáhnout právě teď.

