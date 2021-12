Úžasně zachovalé dinosauří embryo nalezené ve zkamenělém vejci

Lída Shingová



Ilustrace ukazuje malé zvíře v těsném záhybu, nohy vytažené nahoru, ohnutá záda a hlavu nakloněnou k ocasu. Toto je Baby Yingliang, přezdívka daná nádhernému zkamenělému embryu dinosaura, které bylo nalezeno ve starověkém vejci a umístěno do pozice velmi podobné pozici moderního ptáka, než se vylíhlo.

Fosilie dítěte Yingliang se datuje do pozdního období křídy a je stará mezi 72 miliony a 66 miliony let. V jižní Číně byly nalezeny pozůstatky teropodního dinosaura zvaného Oviraptorosaurus. Stav uchování embrya a jeho umístění ve vejci činí z fosilie fascinující nález.

„Tato pozice nebyla dříve u dinosaurů rozpoznána Podobné jako embrya moderních ptáků,“ uvedlo úterní prohlášení Birminghamské univerzity. Vědci z této instituce a z Čínské univerzity geověd v Pekingu vedli fosilní studium, který tento týden vyšel v iScience.

Xing a kol./iScience



Vědci odhadují, že dinosaurus by byl asi 10,6 palce (27 centimetrů) dlouhý. Vajíčko je dlouhé 17 cm, což vám dává představu, jak moc se zvířátko prohnulo.

„Je vzrušující vidět, jak se toto dinosauří embryo a kuřecí embryo tvoří podobným způsobem uvnitř vajíčka, což může naznačovat podobné chování před vylíhnutím,“ řekl spoluautor Fion Weissum Ma, paleontolog z University of Birmingham. Vědci by rádi prozkoumali více dobře zachovaných embryí dinosaurů, aby otestovali myšlenku, že ohebné držení těla je něco, co se poprvé vyvinulo u teropodů. Tato situace pomáhá zajistit úspěšné vylíhnutí moderních ptáků.

Spoluautor studie Steve Brusatte z University of Edinburgh označil objev za „jednu z nejkrásnějších fosilií, jaké jsem kdy viděl“, a řekl, že představuje „další důkaz toho, že mnohé z charakteristických rysů dnešních ptáků se poprvé vyvinuly u jejich dinosauřích předků. “