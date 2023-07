Chcete si odpočinout od Diabla 4 a zahrát si něco jiného? „To je dobře,“ říká Blizzard.

Blizzard říká hráčům Diabla 4, kteří dosáhli všech svých cílů, že je dobrý nápad dát si pauzu od hry před spuštěním první sezóny, nazvané zhoubná sezóna dne 20. července.

Diablo 4 spustilo to velké začátkem června a stalo se Nejrychleji prodávaná hra Blizzardu všech dob . Je to teprve pět týdnů, ale někteří hráči již dosáhli úrovně 100 se zocelenou extremistickou postavou a nyní se často zaměřují na farmaření ve snaze získat kořist, která zvyšuje jejich sílu ve stále se zmenšujících přírůstcích. Existuje dokonce Zprávy o hráčích, kteří dokončili Level 100 Nightmare Dungeons v režimu HardcoreCož je momentálně považováno za jednu z nejobtížnějších výzev ve hře. V důsledku toho někteří hráči řekli, že je konec hry Diabla 4 po nacpání stovek hodin do tak krátkého času buď nudí, nebo se cítí přemoženi.

během Poslední živé vysíláníJoe Piepiora, přidružený herní ředitel pro Diablo 4, řekl, že tým Blizzardu se řídí svými vlastními radami a uvedl zahájení nové sezóny jako skvělý čas vrátit se do RPG, protože poskytuje nový začátek pro každého.

„Když trefíte všechny góly a děláte věci, které považujete za důležité, a chcete si dát pauzu, abyste si na chvíli zahráli něco jiného, ​​je to v pořádku,“ řekl Piepiora. „A děláme to samé. Ale když sezóna začíná a jsou tu nové věci, které můžete vymýšlet, je skvělý čas se vrátit, zvláště pokud jste se předtím dobře bavili, to je přesně ta chvíle, kdy byste měli jít.“ zpět a podívejte se na nové Diablo 4.“

„Budu upřímný, až vyjde další WoW [World of Warcraft] Expand, je nenulová šance, že budu chvíli hrát WoW,“ dodal hlavní producent hry Tim Ismay. Ale je skvělé vědět, že existuje bod, kdy se mohu vrátit k Diablu 4 a všichni jsou na stejné úrovni.“

Hráči Diabla 4 musí začít s novou postavou, aby mohli hrát obsah 1. sezóny, což znamená, že si hráči mohou bezpečně odpočinout, aniž by zůstali pozadu. Sezóny „nám umožňují nový začátek pro každého,“ řekl Rod Ferguson, hlavní vývojový ředitel Diabla.

Stojí za zmínku, že pro účast v sezóně 1 musíte dokončit kampaň Diabla 4, což dává smysl vzhledem k tomu, že mise sezóny 1 se odehrává po událostech kampaně. Pokud jste však kampaň jednou dokončili, všechny následující postavy mohou kampaň přeskočit, což znamená, že se můžete hned zaseknout v 1. sezóně. Ověřte Interaktivní Diablo 4 Mapa, která vám umožní sledovat váš pokrok během hraní.

Wesley je britským redaktorem zpravodajství IGN. Najdete ho na Twitteru na @wyp100. Můžete se dostat do Wesley na [email protected] nebo tajně dovnitř [email protected].