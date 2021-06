Kanada ve čtvrtfinále mistrovství světa v hokeji porazila Rusko v prodloužení

RIGA, Lotyšsko – Andrew Mangyapan skóroval v prodloužení, aby ve čtvrtfinále mistrovství světa v hokeji vedl Kanadu k vítězství 2: 1 nad Ruskem. Gól útočníka Calgary Flames, přihrávka od Troye Stechera, 2:12 v prodloužení, přinesl Kanadě překvapivé vítězství. Po přihrávce z Mangyapanu Stecher unikl dvěma ruským obráncům a poskytl svému spoluhráči přes led ledový kop, aby získal vybraný míč. Poté, co prohrála své první tři zápasy na turnaji, vyhrála Kanada další tři a poté prohrála s pokutami ve Finsku, aby si zajistila čtvrté a konečné místo ve skupině. Kanada se stěží vyhnula tomu, že přišla o kvalifikaci poprvé na olympijských hrách nebo na mistrovství světa. Rusko mezitím vyhrálo šest ze sedmi předkolových zápasů a skončilo na prvním místě v druhé skupině. Adam Henrique skóroval v silném zápase Kanady ve třetí polovině. Jevgenij Timkin otevřel skóre pro Rusko. Darcy Quimper zachránil 24 ran pro Kanadu, zatímco Sergej Bobrovskij 23 pro Rusko. V ostatních čtvrtfinále porazilo Německo nad penaltami Švýcarsko 3: 2, USA zvítězily nad Slovenskem 6: 1 a Finsko nad Českem 1: 0. Tato zpráva byla poprvé publikována The Canadian Press 3. června 2021.

