Nedávné aktualizace Google Android zahrnují zpětnou vazbu pro iOS a náhledy na YouTube

Chatování s uživatelem iPhone bylo pro majitele zařízení Android vždy frustrující, protože emotikony iMessage se ve Zprávách Google zobrazují jako text. Jak bylo vidět minulý měsíc v beta verziGoogle začal zavádět funkci zasílání zpráv, která převádí iMessaging „Tapbacks“ na emotikony. Google napsal, že nejprve dorazí na zařízení Android nastavená na angličtinu, „s dalšími jazyky, které budou následovat“ Příspěvek na blogu.

Zatím „výborně“ na text, který říká „Uvidíme se v deset?“ Odesláno z iPhone bude přeloženo do „Miluji“ Uvidíme se v deset? Díky této nové funkci uživatelé Android místo toho obdrží emotikony, i když nemusí přesně odpovídat tomu, co bylo odesláno – například reakce „srdce“ má za následek „obličej se srdíčkovýma očima“. To pro uživatele také uvidí fráze „Lokalizováno z iOS“.

Google

Není to jediná funkce, která usnadní komunikaci mezi zařízeními. Google využil příležitosti kritizovat nedostatek zpráv RCS v iOS a poznamenal, že fotografie a videa mohou při sdílení se zařízeními Apple vypadat rozmazaně. To však vyřešil tím, že ve Zprávách otevřel Fotky Google. „Svá videa můžete posílat jako odkazy na obrázky Google přímo v rámci konverzace při zachování jejich srozumitelnosti,“ řekla. Podobná funkce jako u fotografií je ‚Přicházíme již brzy‘.

Google také spustil další funkce ve Zprávách, které vám pomohou udržet si aktuální informace. Uspořádaná doručená pošta třídí vaše zprávy na osobní a pracovní karty, stejně jako to umí Gmail. Po 24 hodinách také automaticky odstraní textové zprávy s jednorázovým heslem, aby se ještě více snížil nepořádek, pokud chcete. Pokud jste zapomněli odpovědět na zprávu, Google řekl: „jemná upozornění vám mohou připomenout, abyste odpověděli na zprávy, které jste možná zmeškali nebo na které potřebujete navázat.“

Mezi další nové funkce patří upozornění na připomenutí narozenin, pokud si něčí narozeniny uložíte do aplikace Kontakty. Spustil také novou funkci emoji, která vám umožní „vytvořit dokonalé emotikony, pokud máte ve Zprávách nastavenou klávesnici Gboard“. Dodala, že Emoji Kitchen má nyní „více než 2 000 nových mixů emoji dostupných jako samolepky, které vám umožňují nahradit srdíčka například preclíky nebo disco dešťovými koulemi“. Nakonec Google prozradil, že videa z YouTube se nyní budou objevovat přímo v konverzacích, pokud pošlete odkaz.