Patch 1.1.1 pro Diablo 4 je v pohodě, 1.1.2 opraví něco nepříjemného

Protože jsem mimo město a můj notebook nemůže stáhnout 120 GB Baldur’s Gate 3 z hotelového internetu, vracím se, abych si zahrál tuto sezónu Diabla 4. nový patch1.1.1, který obsahuje spoustu buffů, aby vyrovnal 1.1.0.

Sice neměním tuny za kostěného nekromanta, ale už teď v mnoha ohledech cítím, kde to opravdu je skvělý náplast. Zaprvé si myslím, že to, co udělali s hustotou davu, je pravděpodobně nejlepší globální změnou Diabla 4 od jeho uvedení.

Řekl bych, že hustota davu v Nightmare Dungeons se minimálně zdvojnásobila. Už zde nejsou prodloužené běhy s málo nebo žádnými nepřáteli, ale spíše velká, častá komba. Občas to může znamenat větší výzvu, ale z větší části jde jen o oslavovanou porážku, jak to Diablo Lords of Hell zamýšleli.

Zdá se také, že změna hustoty davu pomohla zrychlit proces vyrovnávání XP s mnohem více příšer k zabití. Zdá se také, že ať už náhodou nebo úmyslně, jedinečná míra poklesu se zvýšila. V několika dungeonech jsem získal jedinečnou mistrovskou helmu, která se mi perfektně hodila, a ostatní hráči hlásili podobně užitečnou kořist.

Patch mi také umožňuje začít získávat Wrathful Invokers, což je doslova poprvé v celé sezóně. Před tím jsem žádný neměl, přestože to byl sezónní přesun jako před čtyřmi sezónami, protože tam nebyly míry poklesu. Teď už máte plnou hrst, kterou můžete utratit v mazaných tunelech, a díky tomu máte několik dobrých srdcí.

Patch 1.1.1 je ještě lepší, pokud v této sezóně provozujete barbara nebo mága, s obrovským nárůstem mnoha různých typů stvoření, které vynahrazují mnohá nedávná vymírání. Zdá se, že zejména váš plot se s tímto patchem dostal z nuly na hrdinu.

Teď už jsme viděli Patch notes pro 1.1.2, což není velký patch, hlavně proto, že opravuje spoustu chyb. Nicméně také opravuje to, co jsem považoval za jeden z nejpodivuhodnějších aspektů této sezóny. Zkracují dobu, za kterou se objeví mazané monstrum po kliknutí na srdce, z 5 sekund na 2 sekundy. Nezní to moc, ale bylo tam hodně nepříjemného čekání a připadalo mi to jako opravdu zvláštní epizoda. Pořád si nejsem jistý, jestli má smysl ty chlapy zabít dvakrát, ale co už. To je dobrá oprava.

Jako vždy na mě opravdu zapůsobila rychlá reakce a ochota Blizzardu poučit se z chyb. A ty dva patche jsou vynikající, i když 1.1.0 je obrovská chyba.

