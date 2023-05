Sir Michael Caine (90) vypadá na večeru s manželkou Shakirou (76) elegantně

Sir Michael Caine vypadal elegantně v námořnickém obleku, když ve středu večer vyrazil s manželkou Shakirou na Mayfair.

Slavný herec (90) je po loňské operaci zad odkázán na podporu.

Pomohli mu z kabiny, než si pomohl vstát pomocí válečku.

Sir Michael a jeho manželka Shakira (76) vnímali mocenský pár stejně jako Scottovu restauraci v bohaté londýnské čtvrti.

Hvězda Deadfall vypadala pohledně v námořnickém blejzru přes světle modrou košili a ušité černé kalhoty.

Shakira se mezitím oblékla vzpurně do bílého saka, trička a kontrastních černých kalhot.

Její pleť zářila, když přidala černé podpatky na noc v hlavním městě.

Oscarový herec používá hůl na veřejnosti od roku 2018 poté, co si pád na ledu zlomil kotník.

Začátkem tohoto roku vysvětlil: „Mám problém s páteří, který postihuje moje nohy, takže nemůžu moc dobře chodit.“

Stalo se tak poté, co jeho manželka Shakira loni potvrdila, že Michael podstoupil v londýnské nemocnici velkou operaci.

„Nedávno podstoupil operaci zad,“ řekla Daily Mailu v Soukromém pohledu Sira Michaela Cainea: Osobní odběr v Bonhams. Trpěl spinální stenózou.

Svého manžela popsala jako „silného muže“ a zdůraznila, že odvádí „skvělou“ práci a že se po operaci „uzdravuje“.

Bývalá modelka z Guyany dodala: „Operace byla úžasná. Brzy bude zase vzhůru a tančí.“

Spinální stenóza je stav, který zužuje páteřní kanál a může způsobit bolesti zad a nohou. Chirurgie se obvykle doporučuje pouze tehdy, když nechirurgická léčba není účinná.

V říjnu 2021 Michael oznámil, že pravděpodobně odejde z herectví, když svůj nejprodávanější Aubrey Plaza popsal jako „opravdu poslední díl“.

Všiml si své omezené pohyblivosti a dodal: „Pro 88letého vedoucího muže přesně neplynou žádné scénáře, víš?“

Zdá se však, že se herec ještě nezapojí do dalších projektů, protože má hrát v českém historickém dramatu Medieval, přičemž se věří, že si zopakuje roli Arthura Tresslera v Now You See Me 3.

Sir Michael, který s herectvím začal v roce 1953, když přijal práci v repertoárové společnosti v Západním Sussexu, řekl: „Dva roky jsem nepracoval a mám problém s páteří, který postihuje moje nohy, takže nemůžu moc dobře chodit. . „.

Kromě toho se odvolal na paměti, které publikoval v posledních několika letech – The Elephant In Hollywood v roce 2010 a Blowing The Bloody Doors Off v roce 2018.

„Napsal jsem také knihu, dvě knihy, které byly vydány a byly úspěšné, takže teď nejsem herec – jsem spisovatel,“ řekl.