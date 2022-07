Rezignace Borise Johnsona odstartovala závod o jeho nahrazení ve funkci britského premiéra

Johnsonovi kritici trvali na tom, že by měl být co nejrychleji odstraněn, přičemž roli správce mezitím převzal vicepremiér Dominic Raab. Jiní konzervativní poslanci však trvají na tom, že nahrazení Johnsona by mohlo vést k větší nestabilitě, a tvrdí, že Johnson by měl zůstat ve funkci přes léto.

Harmonogram soutěže o vedení konzervativců má být potvrzen příští týden, přičemž nový premiér by měl být jmenován do září.