Elden Ring Demake game boy je podobný Final Fantasy Adventure

elden prsten Je to obrovská hra s otevřeným světem plná jedinečných bossů, mystických questů a tajemných tajemství. Jak by vypadala Game Boy verze této hry? Jeden fanoušek je odhodlaný to zjistit.

Uživatel Twitche, který chodí na shintendoTV, oznámil svůj záměr s rozšířením Nedávný teaser trailer kteří což prasknout Na elden prsten subreddit (přes IGN). Ukazuje, že jste zkroucený a procházíte 8bitovou rekreací první části hry. Nakonec hráč narazí na naroubovaného potomka, který vypadá jako odhozený Pokémon. Poté se objeví obrazovka „You are dead“. „Měl jsem na toho malého chlápka hodit pokeball,“ vysmíval se jeden člověk na subredditu.

ShintendoTV používá pro tento projekt software pro tvorbu retro her GB Studio 3.0 Vývoj vysílání na Twitchi Kde můžete sledovat, jak budují svět kousek po kousku. Hope je hratelná verze Limgrave, elden prstenstartovní oblast, na konci května. Edice FromSoftware je nabitá tolika věcmi, že hráči neměli problém pálit hodinu po hodině, aby objevili vše, co nabízí. Uvidíme, zda demake ShintendoTV dokáže být podobně hustý. Nedávno oznámili přidání funkčního strážního stromu.

Součástí přitažlivosti demoka je vzít něco moderního a objemného a dát tomu nádech nostalgie a jednoduchosti. Zajímavé je, že věc, kterou mi ShintendoTV zatím připomíná nejvíce, je Final Fantasy AdventuresPrvní matoucí příspěvek Square Enix mana série. 1991 ZeldaStejně jako Game Boy se také odehrává v rozlehlém a otevřeném světě plném podivných NPC, se kterými si můžete povídat a stavět postavy, abyste se dostali o úroveň výš.

Podobných komplexních odladění není mnoho (jednou výraznou výjimkou je Verze podobná PS1 nesená krví kompletní s motokárovými závody), ale pokud nějaká moderní hra může řídit, je to elden prsten. Nejnovější Soulsborne už milují kritici, daleko od sebe Zatím nejprodávanější hra rokua dokonce i vytváření vlastních mimoherních tradic, jak se s nimi lidé setkávají Legendy ze skutečného života V online režimu pro více hráčů.