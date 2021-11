Zde je 5 typů sezón, které můžete hrát jako v Elden Ring • Eurogamer.net

FromSoftware odhalilo pět hratelných tříd přicházejících do Elden Ring.

V očekávání vysoce očekávaného síťového testu příští týden odhaluje nový tweet z herních kanálů sociálních médií pět „poskvrněných“ typů hráčů, ze kterých si budeme moci vybrat: Warrior, Enchanted Knight, Prophet, Champion a Bloody Wolf.

„Za sedm dní těchto pět statečných překročí Sea of ​​​​Mist,“ krátký tweet z oficiální stránky hry na Twitteru, která obsahuje fotografie každé z pěti kategorií hry.

I když názvy vypadají docela v souladu s tím, co bychom očekávali od jakéhokoli akčního RPG, bohužel neexistují žádné další definitivní informace o rozdílech mezi třídami, ale obrázky ukazují to, co se zdá být mužskou a ženskou variantou. Podívejte se na ně níže:

Během sedmi dnů by těchto pět statečných statečných překročilo Moře mlhy.#jídelna pic.twitter.com/t7SNykhr3E – ELDEN RING (ELDENRING) 5. listopadu 2021

Včera jsme to zjistili Elden Ring nabízí grafický režim 4K a režim výkonu 60 snímků za sekundu Na PlayStation 5, Xbox Series X a S.

Jak Wes tehdy uvedl, potvrzení přišlo ze seznamu sběratelské edice GameStop Elden Ring, který obsahuje odstavec nazvaný „Vylepšená zkušenost“. „S využitím síly nové generace konzolí umožní PlayStation 5 hráčům přizpůsobit si své zážitky výběrem mezi GRAFICKÝM REŽIMEM pro vylepšení herního vizuálu (až 4K) nebo VÝKONNOSTNÍM REŽIMEM pro vyšší snímkovou frekvenci (až 60 fps),“ čte seznam PS5 se stejným zněním. Používá se také v obchodě Microsoft Store.