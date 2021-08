Kawhi Leonard znovu podepisuje s Los Angeles Clippers

Kohi Leonard Zůstane v Los Angeles poté, co Clippers ve čtvrtek znovu podepsali smlouvu s hvězdou jeho volného agenta. Leonard měl v prvních dvou sezónách se svým rodným týmem průměr 26 bodů, 6,8 doskoků a pět asistencí. Během play -off utrpěl částečné prasknutí pravého předního zkříženého vazu a vynechal debut Clippers ve finále Západní konference. Leonard měl před měsícem operaci kolena. Jeho stav pro příští sezonu není znám a je možné, že velkou část během rehabilitace vynechá. Leonard minulý týden odmítl možnost 36 milionů dolarů, což vedlo k tomu, že mohl podepsat smlouvu omezenou na 35 procent maximálního platu týmu a umožnit mu vydělat více než 3 miliony dolarů za sezónu 2021-22. Pětinásobný All-Star měl v minulé sezóně průměr 24,8 bodu, 6,5 doskoku a 5,2 asistence, přičemž vystřelil 51 procent z pole a 88 procent ze série. „Kohi je vynikající hráč a dříč, který se každý den vyvíjí,“ řekl. Lawrence Frank Vedoucí basketbalových operací. „Sdílíme mnoho stejných cílů, mezi které patří dlouhodobý vztah.“

vysoké školy

Brad Walker jmenován komisařem pro východní Ameriku

Brad Walker, který posledních pět sezón působil jako šéf basketbalových operací NBA, byl vybrán jako pátý východoamerický komisař ve své 42leté historii. Walker, bývalý basketbalový hráč Bentley University, začne své funkční období 13. září. . . Florida Cornerback Jr. Jaydon HillOčekává se, že vynechá novou sezónu po přetržení předního zkříženého vazu v levém koleni kvůli zranění trenéra. Dan Mullen Říká se tomu „velké zklamání“. Hill z Huntsville na Aljašce zahájil v minulé sezóně pět zápasů a podle plánu měl hrát na oplátku Cair Elam, který v roce 2020 svázal jihovýchodní konferenci s 13 procházejícími obranami. . Fotbalové týmy Pac-12, které nemohou hrát kvůli problémům s COVID-19, budou v této sezóně pravděpodobně nuceny prohrávat zápasy. Konference oznámila obnovení politiky propadnutí po úpravě pravidel v minulé sezóně, kdy byl zápas, který nebylo možné hrát kvůli problémům s COVID-19, odvolán a považován za nesoutěž. V této sezóně nebude COVID-19 automaticky považován za omluvenou absenci. . . porota nalezena Sean B O’Brien„Lawrence, Kansas, masážní terapeut, se přiznal k sexuálním přestupkům proti pěti lidem, včetně tří fotbalistů University of Kansas. The Lawrence Journal-World uvedl, že porotci vrátili přesvědčení o všech osmi bodech proti O’Brienovi. Tři z obvinění obviňují O’Briena za neslušné svobody s dítětem mladším 14 let za to, že se v letech 2013 až 2015 třikrát pomazlil s dívkou, které bylo 9 nebo 10 let. Dalších pět obvinění jej viní ze sexuálního napadení čtyř žen, zatímco byly dané masáže k léčbě sportovních problémů. Mezi roky 2016 a 2019. Tři z žen hrály ve fotbalovém týmu University of Kansas.

Tenis

Tsitsipas dosahuje čtvrtí Toronta

Stefanos Tsitsipas Oslavte jeho dvacáté třetí narozeniny úderem Karen Chačanov z Ruska 6-2 6-3 o postup do čtvrtfinále National Bank of the Open v Torontu. Řecké obecenstvo s hodnocením číslo 3 zpívalo s překladem „Všechno nejlepší k narozeninám“, když mu byl podáván bílý dort zdobený čerstvým ovocem. Řekl Tsitsipas, nasazený č. 3 a prohrál ve finále French Open s Novák Djokovic v pěti skupinách. Bude čelit šestému semeni Casper Road Norsko v pátek ve čtvrtfinále. Čtvrtý klasifikátor John Isner Spojené státy porazily Rusko Andrey Rublev 7-5 7-6 (5). americký Riley Opelka Jak odpalování postupuje Lloyd Harris Jižní Afrika 4-6, 7-6 (6), 7-6 (4). Opelka bude čelit 10. semenu Roberto Bautista Ze Španělska vítězí 6-3, 3-6, 7-5 nad osmým semenem Diego Schwartzman Argentina. . . špičkový klasifikátor Arina Sabalenka Kanadské Bělorusko skončilo Rebecca Marinos Silný běh na National Bank Open s vítězstvím 6-1, 6-3. Třicetiletý Marino, divoká karta na čísle 220, dosáhl posledních 16 tím, že narušil osivo č. 16. Madison Keys a umístila se na 31 Paula Badusa. Střetne se s osmou nasazenou Sabalenkou Arina Azarenková, také z Běloruska, v pátek ve čtvrtfinále. Čtvrtý klasifikátor Karolína Plíšková porazit českou republiku Amanda Anisimova Ze Spojených států 6-1, 7-6 (8) připravit čtvrtfinálový zápas proti ní Sarah Sorribes Turmo Ze Španělska vyhrál 6-7 (4), 6-0, 6-3 Kateřina Senyakova Česká republika.

smíšený

Strážci souhlasí s výběrem v prvním kole

New York Rangers souhlasili s podmínkami výběru v prvním kole Brennan Usman na vstupní smlouvě. Generální ředitel Rangers Chris Drury Dohodu s osmnáctiletým kanadským útočníkem, který je v posledním draftu NHL celkově na 16. místě, oznámil, aniž by zveřejnil podrobnosti. Osman ze Scarborough v Ontariu v uplynulé sezóně bruslil ve 34 zápasech Švýcarské ligy, nasbíral sedm gólů a devět asistencí a 64 minut pokutových kopů. Měl také gól a asistenci ve čtyřech play-off a v sezóně 2019-20 hrál za Flint Firebirds v OHL, kde zaznamenal 17 gólů a 16 asistencí. . . Winnipeg Jets souhlasili s podmínkami s útočníkem Andrew Cope Na roční smlouvu v hodnotě 3,6 milionu dolarů. Sedmadvacetiletý Cobb z Ann Arbor v Michiganu zaznamenal v minulé sezóně Jets v 55 zápasech 15 gólů a 24 asistencí, přičemž v osmi play -off přidal asistenci. . . Bývalý hráč mexického národního týmu Gonzalo Pineda Byl najat, aby nahradil absolutno Gabriel Hines Jako hlavní trenér Atlanty United a za úkol stabilizovat tým, který na místě tréninku zaznamenal mnoho změn. První prioritou Pineda je však získání lékařského povolení poté, co tento týden pozitivně testoval na COVID-19. . . Romelu Lukaku Uzavřete návrat do Chelsea přesunem z Interu Milán za 135 milionů dolarů, což je rekordní poplatek za přestup mistrů Evropy, který z belgického útočníka udělal sedmého nejdražšího hráče vůbec.