Simpsonovi to opět dokázali: když se animované vtipy stanou skutečností

Simpsonovi se stali notoricky známými, protože některé jejich epizody a vtipy jsou až děsivě přesné. A nyní se zdá, že předpověděli uvedení Apple Vision Pro…

reklama

Dlouhotrvající seriál Simpsonovi je trvalou součástí populární kultury a v průběhu let si vybudoval reputaci pro předpovídání budoucnosti.

Animovaný komediální seriál Matta Groeninga se stal notoricky známým, protože některé jeho epizody a vtipy se staly děsivě přesnými, zatímco někteří se rozhodli věřit, že síla „předpovědi“ je podivnější než fikce.

Držte se toho nebo ne, udělali to znovu, epizoda z roku 2016 předpovídá události února 2024.

Jak vidíte, od spuštění Apple Vision Pro V pátek 2. února uživatelé zveřejnili videa a fotografie na sociálních sítích, na kterých sami testovali náhlavní soupravu za 3 500 $ (3 250 EUR).

Zdá se, že to vše odráží epizodu z roku 2016 s názvem „Přátelé a rodina“, ve které Simpsonovi testují virtuální sluchátka vytvořená panem Burnsem. Nakonec budou mít všechny postavy ve Springfieldu přístup k technologiím.

Sestřih ukazuje Homera a Marge, jak leží v posteli a téměř se líbají. Ředitel Skinner si udělá virtuální procházku; Číšník nechodí po kandelábrách…

Tento sestřih je děsivě podobný některým zveřejněným videím, zejména klipu zveřejněnému na X, který ukazuje muže ve sluchátkách přecházející silnici v Kalifornii, zvedající ruce a dotýkající se něčeho, co vypadá jako digitální předměty.

Přesvědčte se sami:

Toto je ukázka z epizody z roku 2016:

Jak již bylo zmíněno, toto není první ukázka percepční síly předvídání uměleckého života.

Zrovna minulý rok obsahovala epizoda „Homerpalooza“ z roku 1996, ve které se Homer připojil k fiktivnímu cestovatelskému hudebnímu festivalu „Hullabalooza“, silniční píseň pokrytou slupkou od banánu, která tvrdila, že členové hip-hopové skupiny Cypress Hill „objednali London Symphony Orchestra“ zatímco vysoká. Musí tedy vést s nimi.

Už léta se traduje vtip, že Cypress Hill jednoho dne bude spolupracovat s London Symphony Orchestra na vytvoření této kombinace. A v dubnu 2023 Cypress Hill odpověděla na instagramový Reel se Simpsonovým zjevením, že plánují „udělat koncert s London Symphony realitou“.

Skutečný život inspiruje sám sebe víc než dokazuje proroctví, ale i tak je to působivé.

Dva další příklady předpovědí Simpsonových z roku 2023 pocházejí z epizody z roku 1994, která podle všeho incident předpovídala. Barbie hysterie spojené s vydáním Film Greta Gerwig A Donald Trump Obžaloba. Oba jsou ve stejné dávce.

V epizodě s názvem „Lisa vs. Malibu Stacy“ se Lisa snažila, aby tvůrci Barbie přišli s více feministickou hračkou, která by umožnila mladým dívkám. Moderátor Springfieldské televize Kent Brockman na její kampaň říká: „Ačkoli bylo neobvyklé strávit 28 minut reportáží o panence, tento reportér zjistil, že je nemožné přestat mluvit. Jsou to prostě skvělé zprávy.“

Poté, v nepříjemné situaci, Brockman uzavře segment oznámením o prezidentově zatčení.

Netřeba dodávat, že fanoušci Simpsonových to považovali za svou dosud nejprozíravější předpověď.

Jistě, Sibyla ztrácí část tajemství, protože epizoda se odehrává v 90. letech, kdy byla popularita Barbie mimo žebříčky, ale prezidentovo zatčení ve stejném klipu vedlo některé k podezření, že autorský tým má nějaký druh cestování časem. technika. .

reklama

Zde je (nevyčerpávající) pohled na některé další případy, ve kterých měli Simpsonovi zvláštní talent „předpovídat“ budoucí události:

Cenzura Michelangelova Davida (sezóna 2, epizoda 9)

poslední Příklad v čase …V této epizodě z roku 1990 se Marge pokouší učinit karikaturu The Itchy and Scratchy Show méně násilnou. Poté si uvědomila, jak funguje cenzura oběma způsoby, když město protestovalo proti nahotě Michelangelovy sochy „David“ a označilo umělecké dílo za obscénní.

K tomuto výsměchu cenzuře došlo nejen v červenci 2016, kdy ruští aktivisté hlasovali o tom, zda zakrýt kopii renesanční sochy, či nikoli, ale také loni tentokrát po rozruchu kolem Rozhodnutí školy na Floridě Donutit svého ředitele k rezignaci kvůli stížnostem na lekci se sochou.

Donald Trump jako prezident (sezóna 11, epizoda 17)

To je velká věc. V nyní nechvalně známé epizodě z roku 2000 „Bart to the Future“ se show naplno rozjela na Mystic Meg, když jmenoval Donalda Trumpa jako prezidenta Spojených států. Tato epizoda zkoumá, jaký bude Bartův život, až vyroste. Film ukazuje Lisu jako prezidentku a když je v Oválné pracovně, říká: „Víte, zdědili jsme velkou rozpočtovou krizi od prezidenta Trumpa.“

Jak už všichni dobře víme, Darth Shito se v roce 2017 stal 45. prezidentem Spojených států a týden po volbách se na tabuli na začátku pořadu opakovala věta: „Mít pravdu je špatné.“ Jejich předpovědi jsou ještě přesnější, když vezmete v úvahu, že Trumpova administrativa dohlížela na třetí nejvyšší nárůst schodku ze všech prezidentů.

reklama

Ale tím to nekončí. Simpsonovi získali ještě větší platnost, když Trump oznámil svou kandidaturu na prezidenta v roce 2024 – ve stejném roce Simpsonovi původně předpovídali.

Rozbité hlasovací automaty (sezóna 20, epizoda 4)

Když jsme se drželi politiky, epizoda z roku 2008 („Treehouse of Horror XIX“) ukázala, že Homer se snaží volit Baracka Obamu ve všeobecných volbách v USA. Vadný počítačový stroj však změní jeho hlas ve prospěch republikánského kandidáta Johna McCaina. Když se Homer pokusí upozornit lidi na chybu, hlasovací zařízení ho zabije.

Je zvláštní, že přesně to samé (bez vraždy) se stalo v roce 2012, kdy musel být hlasovací stroj v Pensylvánii odstraněn poté, co neustále měnil hlasy lidí pro Baracka Obamu na hlasy republikánského vyzyvatele Mitta Romneyho.

Skandál s koňským masem (sezóna 5, epizoda 19)

V epizodě z roku 1994 „Sweet Seymour Skinner's Baadasssss Song“ použila Lunchlady Doris „různé koňské části“ k přípravě oběda pro studenty na Springfieldské základní škole.

Netušila, že je docela průkopnicí, protože o devět let později irský úřad pro bezpečnost potravin našel koňskou DNA ve více než třetině vzorků hovězích burgerů ze supermarketů.

reklama

Disney kupuje 20th Century Fox (sezóna 10, epizoda 5)

V epizodě „When You Take a Star“ z roku 1998 se scéna odehrává ve studiu Fox, kde je nápis: „20th Century Fox… divize společnosti The Walt Disney Company.“

A věděli jste, že i to se stalo skutečností v roce 2017, kdy Disney koupil zábavní divizi Foxu (vše kromě Fox News a Fox Business) za odhadem 52,4 miliardy dolarů.

Objev hmotnosti částice Higgs-Boson (sezóna 10, epizoda 2)

V epizodě „The Wizard of Evergreen Trace“ z roku 1998 se Homer stává vynálezcem a v jednom z vystřižených gagů je ukázán před tabulí obsahující rovnici.

Higgsova-bosonová částice (také známá jako „částice Boha“) byla poprvé předpovězena v roce 1964 profesorem Peterem Higgsem a pěti dalšími fyziky, ale až v roce 2013 vědci objevili důkaz. Byli ohromeni, když zjistili, že její hmotnost připomínal Homerovy matematické klikyháky. Podle Simona Singha, autora knihy „The Simpsons and Its Mathematical Secrets“, rovnice ve skutečnosti předpovídá hmotnost částice Higgsova bosonu.

Tipování vítězů Nobelovy ceny (sezóna 22, epizoda 1)

V „Elementary School Musical“ Lisa a její přátelé připravují předpovědi pro oznámení Nobelovy ceny.

reklama

Ačkoli Milhouseova postava ztratila půdu pod nohama, když v roce 2010 předpověděl, že Bengt R. Holmstrom vyhraje Nobelovu cenu za ekonomii.V roce 2016 se ukázalo, že měl pravdu, když si Holmstrom odnesl kýženou poctu.

Korupční skandál FIFA (sezóna 25, epizoda 16)

Ve filmu Nemusíš žít jako rozhodčí z roku 2014 je Homer vybrán jako rozhodčí mistrovství světa poté, co FIFA odhalí, že všichni její rozhodčí byli podplaceni. a FIFA „Já sám budu zatčen za korupci,“ říká v jednu chvíli jeden z vedoucích pracovníků.

Po pouhém roce, Podezřelá FIFA Otřásá jím velmi reálný úplatkářský skandál s obviněními z úplatkářství, podvodu a praní špinavých peněz. Obžalováno bylo téměř 40 lidí a následné vyšetřování poskytlo důkazy o tom, že velký počet zemí, které pořádají mistrovství světa, vyhrál své nabídky prostřednictvím úplatků – včetně Kataru v roce 2022.

Ebola a globální pandemie (sezóna 9, epizoda 3 a sezóna 4, epizoda 21)

Někteří fanoušci tvrdí, že Simpsonovi předpověděli vypuknutí eboly v roce 2014 17 let předtím, než k němu došlo. Ve scéně z epizody „Lisa's Sax“ z roku 1997 drží Marge knihu s názvem „Zvědavý George a virus Ebola“.

Zatímco virus Ebola byl poprvé objeven v roce 1976, virus Ebola zažil největší epidemii v letech 2014 a 2015.

reklama

To je přinejmenším trochu přitažené za vlasy. Počkejte, až bude pandemie předpovídána…

Ve filmu „Marge in Chains“ z roku 1993 se virové propuknutí z Japonska nazvané „Chřipka z Osaky“ dostává do Springfieldu. Nastává chaos.

Trochu nepřesvědčivé, pokud jde o přesné předpovídání budoucnosti (kdo by nepanikařil, když čelí globální pandemii?), ale fanoušci show povýšili tuto epizodu do špatného stavu kvůli jejím mnoha podobnostem s rokem 2020 a věkem Covid.

Propuknutí koronaviru téměř jistě pochází z Asie a tato epizoda předpovídá masovou hysterii, kterou může pandemie způsobit. Zajímavým (čti: překvapivě předvídatelným a přímo děsivým) aspektem je, že alt-right média použila tuto epizodu jako zastrašovací taktiku během pandemie a přirovnala hledání léku v pořadu k přistání na placebu, aby dramaticky naznačovala, že vakcíny nefungovaly. že. nefungují.

Pěkně na kost, i když je to jedna z méně přesvědčivých předpovědí. Pokud nejste Vyšinutý moderátor Fox News. V tomto případě jsou Simpsonovi dokumentem poslaným z budoucnosti.

reklama

Všech 33 sezón Simpsonových lze streamovat na Disney+.