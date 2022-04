Epidemiologická úzkost byla pro pacienty s IBS obtížná. Jak najít pohodlí: záběry

Přepínač titulků Álvaro Tejero / AIM / Getty Images Álvaro Tejero / AIM / Getty Images

Pokud patříte mezi více než 25 milionů lidí ve Spojených státech Syndrom dráždivého tračníkuJe velká šance, že se vaše příznaky někdy během posledních dvou let zhoršily. Nebo můžete mít příznaky poprvé.

„Zjistili jsme zprávy o zvýšené zácpě, průjmu a bolesti břicha,“ říká Kendra Camp, MD, výzkumník na University of Washington School of Medicine. ona Průzkum pacientů s IBS s úzkostí nebo depresí ohledně svých zážitků na začátku pandemie. Více než 90 % uvedlo zvýšený stres a 81 % zvýšenou úzkost. Další studie sponzorovaná farmaceutickou společností zjistila Polovina pacientů s IBS Říkají, že jejich příznaky bylo obtížnější zvládat a mnozí hlásili počáteční propuknutí IBS uprostřed pandemie.

„Pandemie vytvořila prostředí nejistoty, izolace a nedostatku přístupu k podpůrným zdrojům, na kterých jsou lidé závislí, pokud jde o jejich blaho,“ říká. Susan Smithovázdravotní sestra na University of California Integrační program pro zdraví a pohodu trávení. Kombinací diety a léčebného přístupu zvládání stresu pomáhá Smith pacientům porozumět vztahu mezi mozkem a střevem u syndromu dráždivého tračníku.

IBS byl kdysi považován za střevní problém, ale vědci nyní vědí, že narušují cestu Nervový systém, mozek a střeva se vzájemně ovlivňují Může způsobit změny, které vedou k příznakům IBS, včetně bolesti žaludku, plynu, nadýmání a abnormálních pohybů střev. „Mezi mozkem a střevem existuje neustálá zpětná vazba,“ vysvětluje Smith. Informace proudí podél bloudivého nervu, který spojuje mozek se střevy, takže to, co se děje v mysli, ovlivňuje trávicí systém.

Hledání spouštěčů

Stres je jedním z faktorů, který může vyvolat příznaky nebo ztížit jejich zvládnutí. Důležitá je také strava, spánek, cvičení a sociální vztahy. „Všechny tyto věci hrají roli ve zdraví trávení,“ říká Smith.

Lékaři také hledají spouštěče, jako je infekce nebo přemnožení bakterií, které mohou vyžadovat antibiotika, ale cílem, říká Smith, je zabalit všechny prvky do komplexního léčebného přístupu.

Smith ví Plné soustředění mysli Kurz, který může pacientům pomoci zmírnit úzkost spojenou s jejich příznaky. V roce 2020 byla pojmenována studie pacientů, kteří se zúčastnili 8týdenního kurzu Všímavost založená na redukci stresuNašel jsem to 71 % pacientů Výrazné zlepšení gastrointestinálních příznaků. „Došlo k výraznému zlepšení kvality života a celkového blaha,“ říká Smith. Účastníci se naučili řadu technik ke zvýšení povědomí o přítomném okamžiku, snížení anticipační úzkosti a zastavení zpětné vazby, která může zesílit pocity a nepříjemné pocity spojené s příznaky IBS.

„Změnilo to můj život,“ říká Vicki Meyer (52), která se účastnila studie. Zpočátku si všimla žaludečních problémů, jak na univerzitě, tak mimo ni, ale v posledních letech se její příznaky zhoršily. „Kdykoli jsem šla na večeři, oběd nebo kávu, cítila jsem spoustu úzkosti a strachu,“ vzpomíná a předvídá, že bude možná muset naléhavě najít toaletu nebo opustit restauraci. Začal jsem se vyhýbat chození ven.

Když jí lékař doporučil hodinu probuzení, váhala. „Byla jsem pravděpodobně nejskeptičtější osobou v místnosti,“ vzpomíná. „Pomyslel jsem si: ‚Ach, budu si muset na hodinu lehnout. Nemohu udržet svou mysl úplně klidnou. „

Ale po začátku hodiny jsem se stal závislým. „Dřív jsme praktikovali různé druhy meditace, ať už to bylo vyšetření tělatři minuty, dechové cvičenínebo meditace při chůzi,“ říká Meyer a vysvětluje, že každá z těchto metod v ní probudila pocit klidu a nový způsob, jak se naladit na své tělo.

Meditace nezměnila její příznaky přes noc, ale začala mít pocit, že má své emocionální reakce pod kontrolou. Uvědomuje si, že mnoho jejích úzkostí pramení z přemýšlení o nejhorším scénáři, jako je předvídání trapné nehody v restauraci. Ale kdybych zůstal v tuto chvíli, situace opravdu nebyla hrozná. Místo aby dovolila své mysli utkávat příběh o tom, co se může stát, naučila se přeformulovat své myšlenky.

„Budu v pořádku, vždy je k dispozici koupelna,“ řekla by si, kdyby šla ven na jídlo a uvědomila si, že když se osvobodí od stolu, neuškodí. „Jakmile jsem změnil způsob myšlení, měl jsem mnohem nižší úroveň úzkosti a jídlo jsem zvládl s malými nebo žádnými problémy.“

Studie ukazují, že všímavost může zvýšit pozornost a emoční regulaci. „Pokud máte lepší schopnost regulovat svou pozornost, můžete svou pozornost nasměrovat na něco užitečnějšího,“ říká Smith, jak se naučil Meyer.

Mayer říká, že se v těchto dnech cítí mnohem lépe. „Je tak mocné vědět, jak změnit způsob myšlení a vidět jeho fyzické výsledky pozitivně,“ říká. Pokračuje v meditační praxi: „Můžete dělat dechové cvičení minutu nebo dvě, když stojíte ve frontě v obchodě s potravinami.“

Síla správné stravy

Změna toho, co je na seznamu, je dalším hlavním nástrojem pro lidi ke správě IBS. „Vyvinuli jsme dietní strategie, které mohou být velmi účinné,“ říká. William Chigastroenterolog na University of Michigan, který zdokumentoval Výhody integrované péče.

Michigan má od roku 2007 speciální program trávicí výživy. „Když jsem v té době začal mluvit o dietě jako důležité součásti léčby pacientů s IBS, lidé se mi doslova smáli,“ říká Chi. „Ale nyní téměř každý gastroenterolog uznává, že dieta je důležitou součástí řešení.“

Za posledních 15 let četné studie ukázaly, že nutriční strategie mohou pomoci kontrolovat příznaky.

The FODMAP dieta Získal největší pozornost výzkumníků. Studie ukazují někde mezi 52 % až 86 % účastníků uvedlo významné zlepšení svých symptomů Dodržování diety, včetně snížení plynatosti a nadýmání. Dieta FODMAP vyžaduje vyloučení nebo omezení určitých potravin, včetně lepku, laktózy a extra fruktózy (obsažené v některém ovoci a kukuřičném sirupu), stejně jako některých ořechů, fazolí a škrobové zeleniny. Výzkumníci z Monash University v Austrálii Vysvětlete, že dieta FODMAP Vychází z toho, že některé sloučeniny v naší stravě nelze zcela strávit nebo vstřebat, takže mohou skončit v tlustém střevě, kde jsou fermentovány střevními bakteriemi. To vede k plynatosti a nadýmání.

„Přínosy jsem viděla téměř během prvního týdne,“ říká Karen Beningo z Northville v Michiganu, která se léčila na University of Michigan. S dietou FODMAP začala loni v říjnu a zjistila, že se její energetická hladina výrazně zlepšila. „Otoky a nadýmání zmizely docela rychle,“ říká. Po přísném dodržování diety nyní zařadila do jídelníčku některé potraviny. Ví, že lepek je spouštěčem, takže zůstává bez lepku.

„Objevila jsem další věci a většina z nich byly věci, které mi byly stejně podezřelé,“ říká. Uvědomil jsem si, že cibule, brokolice a růžičková kapusta, stejně jako některé ořechy, z nich plynou. „A to bylo jen tím, že jsem uklidnil můj systém a pak ho znovu zavedl.“ [them] Docela jsem zdůraznil: ‚Ano, mám s těmito věcmi problém‘ Aplikace Monash University FODMAP Může lidem pomoci dodržovat dietu, vysvětlit, které potraviny jsou v pořádku, v jakém množství a kterým se vyhnout.)

Kde získáte pomoc?

Beningo mělo to štěstí, že žilo poblíž velkého akademického centra. University of Michigan zapsala do svého programu GI dietologa, který může podporovat pacienty prostřednictvím změn stravy, jejichž následování může být poněkud frustrující a matoucí. Co ale mohou lidé dělat, pokud nemají přístup k tomuto druhu integrované péče?

Většina gastroenterologických praxí nemá dietologa, psychologa nebo odborníka na zvládání stresu. „Většina lékařů nemá nástroje ani školení, aby byla schopna efektivně implementovat vědu tak, jak se objevuje v jejich praxi,“ říká Chi.

Aby se zaplnily mezery, došlo k posunu směrem k virtuální podpoře, která lidem pomůže získat behaviorální péči, nástroje pro zvládání stresu a nutriční strategie. „Digitální nástroje zaváděné online pomohou těmto integrovaným strategiím rozšířit se na celostátní úroveň,“ říká Chi. Poukazuje na tři příklady. profesí Jde o digitální zařízení schválené americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Kognitivně behaviorální terapie Aplikace, kterou mohou lékaři předepisovat pacientům s IBS, aby se vypořádali se stresem. zemědy Je to další digitální aplikace založená na CBT. Existuje také Nervamobilní aplikace, která nabízí hypnoterapii řízenou střevem, která pomáhá zvládat příznaky.

„Všechny tři jsou založeny na důkazech, což znamená, že všechny provedly alespoň jednu pozorovací klinickou studii, aby prokázaly účinnost,“ říká Chi. Ve vývoji je mnoho digitálních produktů, říká a dodává, že s některými společnostmi spolupracuje jako vyšetřovatel. Chi říká, že jsou plánovány rozsáhlé klinické studie s některými nástroji, aby bylo možné lépe pochopit, jak je efektivně používat. „Toto je velmi rychle rostoucí prostor,“ říká.