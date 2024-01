'Diablo 4' odhaluje 3. sezónu s domácími mazlíčky, trezory a žebříky

Vánice

Dnes je den. Konečně máme spoustu informací o Diablu 4 Season 3, známém také jako Season of the Construct. Tématem je tentokrát budování nově oživených mecha nepřátel (a spojenců!) Zoltun Kulle a jeho společníků a jak to tentokrát ovlivní sezónní hratelnost.

Nedávno jsem mluvil s vývojáři Blizzardu Danielem Tanguayem (hlavní ředitel, herní designér), Madeleine James (herní designér, Quests) o nadcházející třetí sezóně Diabla 4 a sdíleli spoustu dobrých informací o tom, co přijde v úterý 23. ledna. , již za týden. Takže, co se stalo:

Novým mechanikem této sezóny je malý robotický přítel jménem „Seneschal“, který má různé schopnosti, které můžete upgradovat, aby vám mohl poskytnout posílení, obrannou ochranu nebo vám způsobit poškození. Zeptal jsem se Blizzardu na nějaké podrobnosti a řekli mi, že a) nemůže zemřít, b) nevyžaduje, abyste ručně aktivovali jeho dovednosti, a c) stal se tak výkonným v testování, že musel zlepšit sezónní zdraví šéfa. v některých případech. K jejich upgradu využijete sezónní kapky Set Stone a můžete s nimi kombinovat řadu efektů. Osvětlení, plus multi-shots, plus například dírka, rozsvítí obrazovku a usmaží nepřátele, aniž byste museli cokoli dělat.

Hlavní změnou v nadsvětí je přidání Arcane Tremors, které se objeví na mapě se stavěním nepřátel, mezi něž patří například mechanické pavouky a škorpióny, kde najdete materiály pro vylepšení budov. Nejedná se o tak velkou nebo tak rozsáhlou oblast jako místa odběrů krve v minulé sezóně. Navíc se změnou kvality života na mapě budou nyní Helltides vždy někde aktivní, takže na ně nebudete muset čekat.

Novou primární sezónní aktivitou je typ dungeonu zvaný „Vaults“. Tyto dungeony jsou plné propracovanějších pastí, než jsme kdy viděli, a je zde mechanismus, kdy pokud se jim vyhnete poškození při dokončování dungeonu, získáte na konci odměnu a lepší kořist. Jsem k tomu trochu skeptický, protože rychlá hra Diabla se ve skutečnosti nehodí k úplnému vyhýbání se poškození pastí, ale uvidíme. Hlavním bossem je zde nepohyblivá struktura, která bude vyžadovat, abyste s ní bojovali a přitom se vyhýbali pastím v aréně.

V této sezóně jsou skutečně nové a jedinečné aspekty, ale zatím nám nebyly ukázány žádné konkrétní aspekty. Bylo mi řečeno, že alespoň manželé budou mít konečně nové modely, které budou k dispozici pro přepravu. Pokud jde o další změny lootu, budete mít nyní větší šanci na získání kořisti na vyšší úrovni předmětu na vyšších úrovních, i když nezvýšíte celkovou maximální úroveň předmětu.

Žebříčky a žebříčky budou přicházet, což zahrnuje jednotný dungeon nazvaný The Gauntlet (spustí se později v sezóně), kde se hráči budou snažit dosáhnout vysokých skóre, protože všichni mají stejné rozložení a spawnují se monstra. K dispozici je celá řada žebříků, včetně žebříků specifických pro třídy, individuálních žebříků, skupinových žebříků, hardcore žebříků atd.

Nová skrýš!

Takže to jsou základy toho, co přijde příští týden. Jsem opravdu nadšený, že si vyzkouším stavitele, protože to zní zábavně. Zeptal jsem se, jestli je Seneschal nějakým raným testovacím mazlíčkem nebo návratem něčeho jako žoldnéřských společníků, ale samozřejmě nic nepotvrdili. Nejsem si jistý myšlenkou dungeonu „nenechte se zasáhnout pastmi“, ale uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. Myslím, že brzy s Vidocqem zítra.

