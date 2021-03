WIU 2021 Eminent Faculty Lecturer – University of Western Illinois News

Lok byl jmenován přednášejícím WIU v roce 2021



8. března 2021

MACOMB / MOLINE, IL – University of Western Illinois 2021 Renomovaný lektor fakulty School of Music profesor Brian S. Locke bude uveden v živé show WIU „Progresivní pražská tanga: exotika a národní identita v české populární hudbě, 1918–1948“. Kanál YouTube Středa 24. března v 19:00 Místo tradiční přednášky s otázkami a odpověďmi se navíc ve středu 31. března v 19:00 uskuteční neformální diskuse prostřednictvím Zoom. Jednotlivci, kteří se chtějí zúčastnit, se musí předem zaregistrovat https://form.jotform.com/210635498415055.

Podle Locke, profesora hudební školy WIU, se jeho přednáška zaměří na symbolický taneční zájem, který se běžně nespojuje se střední a východní Evropou. Lokinova přednáška zkoumá mocnou směsici místního nacionalismu a fiktivní kosmologie během tří desetiletí, od prvních dnů československé nezávislosti, přes středověk a nacistickou okupaci, po nástup komunismu a rozpad soukromých hudebních vydavatelských společností.

„Tango, původem z Buenos Aires, bylo rychle přijato na mezinárodní scéně jako symbol zahraničního a vzrušujícího sentimentu po roce 1918. Čeští spotřebitelé se poprvé setkali s tangem jako zahraniční produkcí dováženou prostřednictvím populárního amerického, francouzského a německého hudebního průmyslu; ve 20. a 20. letech Většina písní byla přeložena do češtiny, ale ve 30. letech začala většina pražských vydavatelů vydávat nové spisy.

Český jazyk odkazuje nejen na vzdálené mezinárodní destinace jako Tangos, Venezuela, Libanon a Japonsko, ale také na místní místa, od vesnic a řek až po ikonická místa v Praze, “vysvětlil Locke.

Do Západní fakulty Lok nastoupil v roce 2006 jako odborný asistent. Zastával několik pozic jako předseda a člen absolventské rady WIU. Působil jako postgraduální koordinátor magisterského studijního programu a jako postgraduální poradce na hudební škole (2007–2018). Lok byl členem senátu fakulty a pracoval v oborových, univerzitních a univerzitních výborech.

Jeho výzkum se zaměřuje na hudební a kulturní identitu v České republice a jejích předchůdcích na konci devatenáctého a dvacátého století. Locke je v současné době zapojen do řady mezinárodních výzkumných projektů, včetně historie české populární hudby na počátku 20. století, seznamu hudby Cindy Feldt a knižní kapitoly o české feministické liberálce Elišce Krosnohorské a uskutečnil řadu výzkumných cest po posledních 20 let.

Mezi intelektuální přednosti Loku patří psaní knihy „Brock in Opera and Ideology: Polemics and Practice in the National Theatre 1900-1938“, stejně jako řada recenzovaných kapitol, článků, konferenčních aktivit, encyklopedických hesel, konferenčních příspěvků a nepublikovaných tříaktů opera „Otázka“ Ottackera Zicha (vydání AR, 2014).

Mezi Lockovy jazykové znalosti patří čeština, francouzština, italština a němčina (20 z nich). Jako operativní basista hrál v roce 2019 roli Dr. Bardola v Mozartově inscenaci Le Nos de Picaro od WIU jako součást pozdější bakalářské certifikace hlasového projevu.

Je držitelem mnoha stipendií a ocenění, včetně série Fuller Alumni Colloquium Series na Stony Book University, která se uděluje renomovaným absolventům hudby. Lok byl uživatelem Fondu pro výzkumný výzkum na univerzitě v Dauhá, který byl spolufinancován Kanadskou radou pro výzkum v oblasti sociálních a humanitních věd. Kromě toho získal stipendium na letní výzkum (dvakrát) od Grantu rady pro univerzitní výzkum a University of Western Illinois za účelem provádění výzkumných projektů.

Získal doktorát z hudby na New York State University ve Stony Brook. Lock má magisterský titul v oboru hudby na University of Western Ontario a bakalářský titul v oboru hudební historie a kompozice na Wilfried Lawyer University.

