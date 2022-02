Daniel Collins se v posledním žebříčku WTA umístil na 10. místě, v Americe je #1

Vítejte v Asociaci nejlepších 10 ženských tenistek, Danielle Collins.

Po působivé jízdě na Australian Open se Collinsová probojovala do první desítky posledního žebříčku WTA na 10. místě, což je o 20 míst více než v předchozím hodnocení. Nejen, že je nejlépe hodnocenou Collinsovou kariérou na světě, v roce 2019 se umístila na 23. místě, ale Danielle Collinsová je nyní nejlépe hodnocenou americkou tenistkou na světě, muž nebo žena.

Zde je 10 nejlepších tenistů na WTA Tour:

1 – Ashley Barty (Austrálie)

2 – Arina Sabalenka (Bělorusko)

3 – Barbora Krijková (Česká republika)

4 – Iga Swiatek (Polsko)

5 – Karolína Plíšková (Česká republika)

6 – Paula Padusa (Španělsko)

7 – Garbine Muguruzaová (Španělsko)

8 – Maria Skari (Řecko)

9 – Annette Kontaveit (Estonsko)

10 – Daniel Collins (USA)

Na Australian Open 2022 Collinsová porazila 19. nasazenou Elise Mertensovou a dostala se do čtvrtfinále. Bývalá tenisová hvězda UVA a dvojnásobná šampionka NCAA ve dvouhře porazila Alizé Cornetovou ve dvou setech a podruhé v kariéře postoupila do semifinále Australian Open. Po porážce sedmé nasazené Igy Swiatekové se Collinsová stala první ženou, která vyhrála šampionát NCAA a postoupila do finále Grand Slamu.

Collins čelil světové jedničce Ashley Bartyové v zápase, který byl pro Australana v podstatě domácím zápasem, a dal Bartymu dobrý boj, ale nakonec vypadl ve finále 6-3, 7-6.

Začít rok grandslamovým finále a stát se světovou americkou tenistkou číslo 1 není špatný způsob, jak rok začít. Těšíme se na to, co má Daniel Collins připraveno v roce 2022.

