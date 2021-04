Pijte toto místní pivo při sledování nového dokumentu „Brewmance“ – Daily News

Nalijte si chlad a připravte se na to, abyste se ještě více zamilovali do piva díky tomuto 90minutovému dokumentu Brewmance Který vypráví příběh řemeslného piva očima sládků Long Beach, bude vydán tento měsíc.

„Myslím, že to lidi přiměje žíznit, vyběhnout a koupit si pivo,“ řekl Christo Brock, nezávislý filmař z Long Beach, který 13. dubna uvede svůj nejnovější dokument.

Film sleduje pulzující scénu řemeslného piva v Long Beach prostřednictvím příběhů místních sládků, kteří jdou od amatérů po profesionály.

Na “Brewmance” Michael Clements, Eric McLaughlin a bývalý hráč na trombon Reel Big Fish Dan Reagan z Liberation Brewing Company , Který byl otevřen v květnu 2018, stejně jako Jesse Sundstrom a jeho otec, Dan, spolumajitelé společnosti Ten Mile Brewing Company, která byla otevřena v dubnu 2017.

Dokument, který Brooke začala natáčet v roce 2016, ukazuje výzvy, kterým čelí a nakonec je překonává, od přechodu z domácích pivovarů k otevření svých vlastních. Pivovary V Long Beach.

Zahrnuje také rozhovory s lídry v oboru, jako jsou Fritz Maytag z Anchor Steam, Ken Grossman ze Sierry Nevady a Jim Koch ze Sam Adams.

A protože Brooke předpovídá, že to lidem přinese nedostatek piva, proč si nedat ve filmu jeden z pivovarů?

S ohledem na to Regan a Sundstrom doporučují pět piv ze svých pivovarů, které můžete popíjet při sledování Brewmance. (Sundstrom zaslal svá doporučení e-mailem)

Zde jsou typy piva, které se v doporučeném pořadí spárují s „Brewmance“.

Dan Reagan z Liberation Brewing Co. při natáčení nového dokumentu „Brewmance“ o pivovarech v Long Beach. Bude vydána 13. dubna. (Obrázek přes Brewmance).

Jesse Sundstrom (vlevo) a jeho otec Dan Sundstrom z filmu Ten Mile Brewing při natáčení nového dokumentu „Brewmance“, který sleduje domácí tvůrce od amatérů po profesionály. Bude vydána 13. dubna. (Obrázek přes Brewmance).

Hlas Výstava bude pokračovat vSekundy

Deset mil vaření

pivo: Sunnyside Pilsner

Sundstrom doporučuje toto pivo jako dobrého „ex“, když seděl na svém pohodlném sedadle a sledoval „Brewmance“. Jedná se o klasickou plzeňskou hru vytvořenou s ohledem na historii domácích tvůrců, která diváka připraví na historii, kterou se ve filmu naučí. Sundstrom poznamenal: „Sunnyside hovoří o historii a tradicích fermentace, zejména o domácí fermentaci, která byla založena na počátku filmu.“

pivo: Hidden Hollow Kentucky Common

Pivo Sundstrom’s Hidden Hollow, které je součástí historie filmu, je pivo Kentucky Common, méně známý styl vyvinutý v polovině 18. století v Louisville. Takže popíjejte historické pivo a učte se příběh ručně vyráběného piva.

pivo: Lost Monarch Double IPA

Zatímco Sunnyside má být teplým pivem, tohle je pro masitou část filmu, když je čas na pivo, které se balí na zeď. A s 9,2% objemových alkoholu bude toto pivo stačit.

pivo: Swarthy Czechman Dark Czech Lager

Stejně jako film ukazuje kořeny pivovaru Ten Mile Brewing, Sundstrom poznamenává, že toto pivo ukazuje, jak věrné tradičním evropským metodám je Ten Mile.

pivo: Maggie May Blonde Beer

Pro Sundstroma je jednou z největších věcí, které film odhaluje, že rodina, víra, jídlo a přátelství jsou jádrem Desítky, takže toto pivo je pro jejich starou psku Maggie, která bude vždy členem rodiny. „Maggie byla žlutá laboratoř naší rodiny, která má stále místo v našich srdcích,“ napsal.

Liberation Brewing Company

pivo: Shnilé blond pivo

Regan páruje tuto blondýnku s filmem poté, co viděl finální upravený film. “Bývali jsme tam,” řekl, “a jedním z překvapení, že jsme viděli upravený dokončený film, jsou všechny produkční prvky, skvělá vizuální stránka a zvuk bublin.” Protože toto pivo je „temperamentní a plné slunečního svitu,“ řekl, s filmem by to šlo dobře.

pivoObrázek 8: Obrázek Bali Bali

Vzhledem k tomu, že film přináší Reganovi tolik nostalgie, toto pivo se dostalo na seznam, protože je pojmenováno po horské dráze na obrázku 8, která byla umístěna na Pike v Long Beach. „Bylo zábavné sledovat sebe a lidi z Ten Mile před několika lety, když jsme měli tolik naděje a vzrušení,“ řekl. „Toto pivo se vrací v čase a je plné naděje.“

pivo: Sick beat pšeničné pivo

Jedná se o zbrusu nové pivo vydané týden před filmem, takže protože je to také nové vydání, je to zjevná shoda.

pivo: Black Lodge Schwarzberg

Film se zabývá výzvami otevření pivovaru – zjevně ne vždy hladkou plavbou. Pro Reagana byl jedním z těch těžkých okamžiků, kdy měli potíže s obsluhou varné konvice. Řekl: „Jako všechny dobré filmy, i ve filmu jsou temné části pro všechny, jejichž příběh je vyprávěn, proto jsme si vybrali toto pivo, protože je tmavé a pražené.“

pivo: Jackrabbit americký IPA

Jackrabbit je domácí pivo Liberation Brewing a ideální volbou, pokud se při sledování Brewmance cítíte emotivně. „Cítíme, že jednou z hlavních postav filmu je Long Beach a Jacobet, stejně jako film, je milostným dopisem Long Beach,“ řekl Reagan.

Brewmance

Informace: brewmancemovie.com K dispozici také na platformách VOD, včetně Apple TV, FandangoNow, Google Play, Vudu a dalších.

Ten Miles Brewing: 1136 Willow Street, Signal Hill. 562-612-1255 nebo tenmilebrewing.com.

Liberation Brewing Co: 3630 Atlantic Ave. , Dlouhá pláž. 562-349-0133 nebo Liberationbrewing.com.