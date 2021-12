Muži České republiky jsou v OQE třetí

Dánsko se ve čtvrtek večer utkalo s Českou republikou v deváté a závěrečné části zápasu mezi oběma muži v olympijské kvalifikaci, jediném zápase, který se dostal do závěrečného play-off – vítěz skončil třetí a druhý v průběžném pořadí. V prvním kvalifikačním finále v Itálii skončí poražený čtvrtý a utká se s poraženým v prvním kvalifikačním finále o poslední dostupný olympijský slot.

Celkově se tohoto zasedání účastnili lídři všech kol Norska, s jistotou lze říci, že již mají přímou cestu na zimní olympijské hry v Pekingu 2022.

Dánsko vyprázdnilo první dva endy proti Sexu a otevřelo skóre bodem ve třetím endu.

Ve čtvrtém endu zahrál Čech Lucas Klíma na přesnou remízu a dostal se třemi body do vedení 3:1.

V dalším závěru si dánský kapitán Michael Cross vytvořil vlastní bilanci, aby získal tři body a obnovil vedení svého týmu 4:3 na konci pěti zápasů.

Češi dominovali ve druhé polovině hry, skórovali v šestém, sedmém a osmém rohu a nakonec se stali vítězi 7-5, když dostali dánský kámen blízko tlačítka vyvrcholení a získali bod na konci desátého.

To znamená, že čeští hráči se v pátek odpoledne v prvním mužském kvalifikačním kole střetnou s Itálií.

Po zápase natěšený Klíma řekl: „Teď se cítím lépe. Naším cílem při příchodu do této soutěže je samozřejmě skončit co nejvýše. Chceme se dostat alespoň do play-off, je dobré být ve dvou/třích zápasech, takže zatím jsem velmi spokojený. Nyní, když se soustředíme na Itálii, doufám, že do ní dokážeme přenést naši hru „A“.

V další části zasedání pokračovala druhá Itálie ve vítězné sérii proti Německu.

Řadový třetí hráč Mark Muscatwitz zahrál v této hře čtvrté Stones za Němce a skóre načal bodem z prvního endu.

Ve druhém poločase italský kapitán Joel Retornas zaznamenal bod remízou a zvýšil na 1:1.

Poté Itálie ovládla hru, zaznamenala po čtyřech bodech v šestém a osmém a vyhrála 11-4.

Korea v tomto zápase hrála s Nizozemskem. Ve třetím endu, za nerozhodného stavu 1:1, se korejský hráč Kim Sang-min nepokusil o trojité vyřazení, čímž Nizozemci vedli 2:1.

Nizozemsko vyhrálo zápas 8:3, ukradlo dva body ve čtvrtém a tři body v osmém.

Finsko se ve čtvrtém zápase střetlo s Japonskem. Na konci čtvrtého zápasu bylo skóre vyrovnané na 1:1, když finský kapitán Gale Kiskinen hrál remízou se dvěma body a dostal se do vedení 3:1.

Finsko se dostalo na konci šestice do vedení 4:2. V sedmém endu se japonskému kapitánovi Matsumura Yudaovi nepodařilo pokus o útěk, ukradl tři body a dostal se do vedení 7-2 nad Finskem, které vyhrálo 8-2.

Výsledky deváté části muži: Korea 3-8 Nizozemsko; Japonsko 2-8 Finsko; Německo 4-11 Itálie; Dánsko 5-7 Česká republika

