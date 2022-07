O hvězdě Shah Rukh Khana se Veer Das vyjádřil jako o „ženách, které po něm házejí spodní prádlo“, když vysvětluje, proč se nepovažuje za bollywoodskou hvězdu.

Vir Das je jedním z nejsledovanějších komiků v zemi, který byl také součástí několika bollywoodských filmů v minulosti. Ve svém posledním čísle How To Unite Social Media vylíčil incident, kdy ho české noviny označily za bollywoodskou hvězdu. Ve videu vysvětlil, jak je jako superstar k nerozeznání, a dokonce nakreslil komická srovnání mezi SRK a sebou, aby dokázal svůj názor.

Pro nezasvěcené, Vir si v minulosti zahrál ve spoustě filmů a některé z nich si vedly i v pokladnách kin. Většinou hraje komediální role a filmy jako Go Goa Gone a Delhi Belly jsou jedny z jeho nejlepších hereckých prací. Kromě toho je Das také aktivní na sociálních sítích a sdílí své myšlenky na různá aktuální témata, včetně zábavy a politiky.

V posledním zvratu událostí Vir Das upustil od stand-up speciálu na YouTube a vylíčil incident, kdy se on a jeho rodina museli postavit skupině rasistických zaměstnanců v pražské restauraci. Vysvětloval, jak si nevšímali jeho rodičů a naštvalo ho to natolik, že o tom tweetoval, aby se nakonec dostal do zpráv nejen v Indii, ale i v Česku.

Veer Das dále vysvětlil, jak ho jeden článek popisoval jako bollywoodskou hvězdu a nebyl z toho nadšený.

„Nejsem bollywoodská hvězda. Občas jsem komik, který točí filmy. Shah Rukh Khan je bollywoodská hvězda. Největší hvězda na světě. Vygooglujte si ‚SRK‘. Ženy házejí spodní prádlo na SRK. Tety to házejí jako hráč kriketu I Shah Rukh… točící se Veer Das řekl.

Veer Das dodal příběhu další zábavný zvrat a řekl: „Ženy po mně házely spodní prádlo, ale to vždy následuje po otázkách. ‚Ver, můžeš to prosím dát do pračky?‘ „Ver, oblékla jsi tohle?“

