Evropská unie je rozdělena kvůli zpoždění při rozhodování, zda bude plyn klasifikován jako ekologická investice

Evropská komise se rozchází v otázce, zda odložit rozhodnutí o klasifikaci plynu z fosilních paliv jako zelené energie v rámci jejího historického systému klasifikace investorů.

Brusel plánoval zveřejnit aktualizovaný návrh žebříčku udržitelných financí později tento týden. Tento dokument má vést ty, kteří chtějí své peníze nasměrovat na investice šetrné k životnímu prostředí, a pomoci eliminovat nesprávné hlášení dopadů společností na životní prostředí, známé jako Greenwashing.

Komise byla nucena revidovat své původní návrhy na začátku tohoto roku poté, co text kritizovali členské státy, které chtějí výslovně uznat plyn jako technologii s nízkými emisemi, která by mohla pomoci Evropské unii dosáhnout cíle stát se znečišťující látkou bez znečištění do roku 2050 .

Nyní může být zveřejnění návrhů pravidel opět odloženo, protože se Komise snaží vyřešit patovou situaci. Podle návrhu textu, který viděl Financial Times, panel navrhl odložit rozhodnutí, aby bylo možné provést samostatné posouzení toho, jak „plyn a jaderná energie přispívají k dekarbonizaci“, aby bylo možné „transparentněji“ diskutovat o technologiích. .

Úředníci však pro Financial Times řekli, že někteří komisaři prosazují, aby plyn dostal nyní zelenou známku, místo aby rozhodnutí odkládali až do konce tohoto roku.

Jeden úředník řekl: „Existuje velký počet hlasů ve výboru, který chce do klasifikace zahrnout plyn.“ Konečné rozhodnutí o tom, zda schválit nebo odložit stávající text, bude pravděpodobně znovu přijato k dalšímu přepracování v pondělí.

Investoři pečlivě sledují hodnocení EU jako prvního významného pokusu předního regulačního orgánu o vytvoření systému označování, který pomůže nasměrovat miliardy eur do investic do finančních produktů šetrných k životnímu prostředí.

Tento proces se však ukázal jako rozporuplný, protože mnoho vlád Evropské unie požaduje uznání zdrojů energie s nižšími emisemi, jako je plyn.

Země závislé na uhlí, jako je Polsko, Maďarsko, Rumunsko a další země, které spoléhají na plyn při snižování svých emisí, nechtějí, aby je systém označování diskriminoval. Francie a Česká republika mezitím v klasifikaci prosazují jaderné uznání jako „přechodnou“ technologii.

Uniklý právní text přezkoumaný Financial Times počátkem tohoto měsíce připravil půdu pro to, aby byl plyn za určitých omezených okolností považován za zelený. To bylo od té doby odstraněno spolu s dalšími citlivými tématy, jako je nejlepší klasifikace zemědělského sektoru, podle nejnovějšího návrhu, který viděl Financial Times.

Doporučeno

Vlády EU a Evropský parlament mají pravomoc návrh zablokovat, pokud proti němu dokáží shromáždit kvalifikovanou většinu států a členů Evropského parlamentu.

Ekologické skupiny toto cvičení ocenily a vyzvaly Brusel, aby dodržoval vědecké standardy při stanovování prahových hodnot pro udržitelnou ekonomickou činnost.

Luca Bonacoursi z nevládní organizace pro dopravu a životní prostředí uvedl, že zpoždění při rozhodování o plynu a jaderné energii riskuje, že umožní pro-nukleárním státům, jako je Francie a Česká republika, připojit se k pro-plynovým členským státům, „aby vytvořily alianci, která by získala začlenění obou zdrojů energie. “

“Pokud by se spojili, bylo by nemožné odolat ekologickému praní těchto dvou neudržitelných zdrojů energie,” řekl Bonacoursi.

Zpoždění při schvalování ratingu donutilo Brusel opustit pokus o jeho použití jako základu pro vydávání zelených dluhopisů Evropské unie v rámci Fondu odolnosti a obnovy Evropské unie ve výši 800 miliard eur. V příštích několika letech bude vydáno přibližně 250 miliard eur dluhu ve formě udržitelných dluhopisů, díky čemuž bude komise jedním z největších emitentů udržitelného dluhu na světě.