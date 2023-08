Montreal | Hru narušuje déšť, ale Swiatek vítězí nad Muchovou

Igovi Swiatekovi trvalo 9 hodin, než se dostal přes Karolinu Muchovou na čtvrteční turnaj Omnium Banque Nationale presenté par Rogers v Montrealu, zatímco Elena Rybakina, Jessica Pegula a Coco Gauff byly mezi nasazenými hráči, kteří se také kvalifikovali do čtvrtfinále na WTA 1000 hard. dvorní mistrovství.

V repríze finále French Open nakonec Swiatek ve čtvrtek večer porazil Karolínu Mošovou 6-1 4-6 6-4 poté, co byl jejich zápas téměř 6 hodin zastaven kvůli dešti.

„Musíte najít energii, i když jsme tu od devíti ráno,“ řekla Swiatek ve svém soudním rozhovoru. „Určitě to byl velmi výjimečný den a myslím, že podobnou situaci jsem ve své kariéře ještě nikdy nezažil, takže je tu příležitost naučit se něco nového a zjistit, čeho jsem schopen – i když jsme Tento zápas jsem hrál třikrát.“

Vítězství světové jedničky potvrdilo, že bude v pondělí 72. týden v řadě držet první místo ve světovém žebříčku, přičemž letos vede Tour se 49 vítězstvími v zápasech a pouze jedna žena za poslední čtyři roky tuto hranici překonala — Sama Swiatek, která loni vyhrála s 67.

Nyní je před Caroline Wozniacki na 10. místě číslo jedna na seznamu.

Po čtvrtém zisku titulu na turnaji ve Varšavě utrpěla 26letá Češka zpoždění 3 hodiny 20 minut po druhém setu a další 2 hodiny 50 minut před rozhodnutím.

© Minas Panagiotakis / Getty Images

Samotný zápas, který začal kolem poledne, trval na hřišti 2 hodiny 47 minut a skončil kolem 21:30, když Muchová držela krok se Swiatekem po odtažení tyče v prvním setu.

Češka neházela ručník do ringu, ale odskočila dostatečně dlouho na to, aby narušila druhý set a dotlačila zápas do rozhodnutí, kde Swiateková prokázala drzost a odhodlání, které si udrželo první místo na více než dlouhou dobu. rok.

Čtrnáctá nasazená Muchová získala vyšší poměr bodů při prvním podání k nejlepší nasazené, 67 % ku 61 %, ale Swiatek získala 72 % bodů při druhém podání Češky a získala 58 % bodů za druhé podání.

„Určitě mě to trefilo nahoru a dolů a cítil jsem to,“ přiznal později Swiatek. „Ve druhém setu jsem udělal nějaké chyby… To se nedá, když v tu chvíli chcete vyhrávat zápasy.

„Takže Carolina je určitě ten typ člověka, který využívá těchto příležitostí a situací, a také v těchto chvílích vyvíjel tlak, ale chtěl jsem to tak nějak resetovat, jít do třetího setu s novou energií a posunout se.“ trochu lepší.“

Swiatek vyhrál 6 z prvních 7 zápasů v prvním setu, ale to neodráželo výjimečnou úroveň hry na obou stranách, protože Muchova byla na většině bodů, ale zhroutila se pod neustálým tlakem nasazené jedničky.

Muchová měla ve třetí hře dva brejkboly, ale Swiateková se z problémů dostala, sama pak měla brejkbol ve čtvrté hře a přiměla Češku k dvojchybě.

Swiatek podal 3 góly na 1, další hrozbu zachránil skvělým podáním a Muchová odpověděla forhendem 2 špatný kop.

Šestý byl nejlepší ze hry a po 5 fumblech našla Swiateková způsob, jak vstřelit svůj druhý gól na podání.

Na set si proti ní Swiateková zachránila všechny čtyři brejkboly, zatímco Muchová vedla 5 na 7.

Ve druhém setu došlo k razantnímu obratu, Muchová proti ní ztratila oba brejkboly a Swiateková, stále frustrovanější z chybného forhendu, vedla 0 na 3 natolik, že Češka stejně jako ona zápas vyrovnala. To bylo uvedeno na Roland Garros v červnu.

Když v Montrealu pršelo, měli oba hráči spoustu času se ochladit a připravit se na klíčovou třídu a když se vrátili, Swiatek pohotově zlomil Muchovu a dostal se do vedení 1:0, když se vrátil déšť.

Mnohem později se Swiatekové podařilo udržet a vést 2:0, což jí stačilo na zbytek cesty, a Muchová se držela v lásce.

© Minas Panagiotakis / Getty Images

Další přichází Danielle Collinsová v kvalifikaci, která pokračovala ve svém vzestupu v Montrealu, když zaznamenala své páté vítězství tento týden, když porazila Kanaďanku Leilu Fernandezovou 6-2, 6-3.

Bývalá světová sedmička Collinsová vypadá tento týden nebezpečně, a zatímco Swiateková prohrála s Američankou na začátku tohoto roku v Dauhá jen jeden zápas, Collinsová ji v semifinále loňského Australian Open naštvala 6:4, 6:1.

Collins a jejímu novému trenérovi Jaredu Jacobsovi trvalo dlouho, než si to užili, poté, co v kvalifikaci vyhrály rovné 3setové zápasy, aby získaly hlavní nerozhodné místo. Barbie.

„Líbilo se mi to,“ řekl Collins. „Nejsem velký filmový kritik, ale prostě si myslím, že postavy a děj byly vynikající a všechno, čím Barbie je, mi přišlo naprosto úžasné.“

„Vyrostla jsem na hraní s Barbie, opravdu jsem se mohla stýkat s Weird Barbie. To byla moje panenka.“

S výhrami nad Eugenie Bouchardovou a Eminou Bektasovou v kvalifikaci se Collinsová probojovala hlavním tahákem, aby dosáhla svého prvního čtvrtfinále na okruhu WTA od roku 2022 v Miami, přičemž na cestě porazila Elinu Svitolinovou, Marii Sakkariovou a Fernandezovou bez ztráty setu. .

„Většinu své kariéry jsem cestoval sám bez trenéra a měl jsem s tím trochu úspěch,“ řekl Collins, „ale myslím, že bylo skvělé mít Jareda jako součást svého týmu a být tu pro mě. a pomozte mi rozvíjet mou hru a mentálně se vyvíjet.“

„Mám pocit, že všechny věci, které přinesl ke stolu a za které mě vedl k odpovědnosti, mi opravdu pomáhají dosáhnout lepších výsledků na hřišti.“

Swiatek a Collins mohou mít odlišné povahy, ale mají společnou jednu důležitou věc, jejich rakety, protože Američan na začátku tohoto roku přešel z Babolatu na Technifibre po náhodném pokusu.

„Vlastně jsem zkusil jednu z raket mimo stojan a prostě jsem se dostal do zápasu a hrál s ní, a to bylo úžasné,“ řekl Collins. Okamžitě jsem cvakl pálkou.

„Byli tak vstřícní. Včera jsem měl tak trochu hloupé škytání a došel mi výplet. Dnes jsem neměl dost výpletu na rakety a tým Tecnifibre na tom pracoval. Ujistili se, že výplet je tady konec noci, aby vystružníci mohli navléknout moje rakety.“

Collins má nyní méně než 24 hodin na to, aby se připravil na výzvu postavit se Swiatekovi v All Seasons.

„Hrál jsem Igga dvakrát,“ řekl Collins. „Poprvé to bylo lepší než podruhé, tak mi držím palce, abych přišel na svůj první zápas a předvedl dobrou show pro všechny.

„Byl to skvělý týden, odehrál jsem spoustu zápasů. Takže ano, doufám, že udržím vysokou úroveň.“

© Minas Panagiotakis / Getty Images

V jediném zápase, který skončil ve středu odpoledne, se Jessica Pegulaová č. 4 přehoupla přes Italku Jasmine Paoliniovou 6-4, 6-0 a po vítězství své kolegyně Američanky nad devátou nasazenou se utká se svou šestou nasazenou partnerkou ve čtyřhře Coco Gauffovou. Wimbledon. Mistryně ČR Markéta Vondroušová 6-3, 6-0.

V prvním zápase dne, který začal téměř 12 hodin před Gauffovou trefou Vondroušové, devětadvacetiletý Pegula zlomil Pauliniho hru za pouhou hodinu a 9 minut hry.

Pegula se po střetnutí s 19letou Gauffovou rozdělila poté, co v Dubaji zvítězila v řadě, zatímco Gauffová udělala totéž v Eastbourne.

„Jess není snadný soupeř,“ řekla Gauffová, která minulý týden ve Washingtonu získala svůj čtvrtý titul v kariéře. „Znám ji velmi dobře, minule dokázala získat rovnou set, ale nemyslím si, že to bude jednoduché.“

Její vítězství přišlo později během dne po tom dešti, kdy Gauff potřebovala na vítězství v rovných setech nad českou levou hráčkou pouhých 62 minut, přičemž působivě 5krát prolomila soupeřovo podání.

Od stavu 2:2 v prvním setu vyhrála Gauffová 10 z dalších 11 zápasů, aby se zlepšila na 2:0 proti Vondroušové a na turnaji WTA 1000 v Kanadě postoupila do čtvrtfinále již třetím rokem za sebou.

„Byl to velmi zvláštní zápas, upřímně… byla to jen jedna z těch věcí, [waiting around] „Myslím, že jsme byli připraveni jít ven a hrát celý den,“ řekl Goff poté. „Nečekal jsem, že výsledek bude takový, jaký byl.

„V poslední době hraje skvělý tenis po vítězství na grandslamech, takže jsem velmi spokojený s tím, jak to dnes zvládla.“

„Měli jsme být na větším kurtu, hrát úřadujícího wimbledonského šampiona… Myslím, že energie zápasu byla trochu nevýrazná, ale ať hraju na jakémkoli kurtu, budu bojovat a odvedu to nejlepší. .“

© Minas Panagiotakis / Getty Images

Třetí nasazená Elena Rybakina a desátá Daria Kasatkina proti sobě rozehrály čtvrtfinálový zápas v Montrealu, kde Kazaška porazila Američanku Sloane Stephensovou 6-3, 6-3 za 75 minut, zatímco Rus 6-3 6-3 . 4 zvítězila nad Češkou Marií Bouzkovou po hodině a 26 minutách.

Rybakina hraje svůj první turnaj od Wimbledonu, kde nedokázala obhájit titul a prohrála ve čtvrtfinále s Anas Jaber a porazila Američanku Jennifer Brady, která se nedávno po dvou letech vrátila na WTA tour a odehrála skvělý zápas. bojuje.

Zatímco Kazaška zajistila první brejk zápasu až ve druhém gemu a Stephensová na to hned odpověděla brejkem, Rybakinaová si v šesté hře zajistila další, což se ukázalo jako rozhodující pro zisk setu.

Oba měli nejistý začátek ve druhé hře, ztratili podání a Stephensová získala sebevědomí a udržela zápas až na 3:3, ale další nevyrovnaná hra na podání umožnila Rybakinové odpoutat se od lásky a udělala to znovu za stavu 5:3, Třetí nasazená dosáhne svého prvního čtvrtfinále v Kanadě.

Kasatkina je také ve skvělé formě s pohodlnými výhrami nad Elise Mertensovou, Annou Blinkovou a Buzkovou.

Rybakina a Katkina se proti sobě postavily třikrát, přičemž dvě výhry získala Ruska a jedna bývalá wimbledonská šampionka.

Ne všechny hráčky se ve čtvrtek dostaly na kurt a mezi nimi byla i nasazená dvojka Aryna Sabalenka z Běloruska, která se v pátek utká s ruskou 15. nasazenou Ljudmilou Samsonovou, zatímco třetí Češka Petra Kvitová. utkání kola Švýcarky Belindy odloženo. Nasazená č. 12 přes noc, Bencic.