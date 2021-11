CDC Vyhněte se cestovnímu seznamu: Island a Česká republika mezi 4 přidány do seznamu

Od jara Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) pravidelně aktualizuje své rady ohledně COVID-19 pro země a území po celém světě. Znovu zveřejnila aktualizaci se čtyřmi zeměmi přidanými do seznamu „vyhnout se cestování“.

Dne 15. listopadu a Česká republikaA GuernseyA Maďarsko, A Island Byl přidán do seznamu úrovně 4, což je nejvyšší úroveň. Tato klasifikace ukazuje země, kterým CDC doporučuje vyhnout se cestování do USA kvůli možnému nakažení a šíření COVID-19.

Tyto země se připojily k nedávným přírůstkům, jako je Lucembursko, Kajmanské ostrovy, Faerské ostrovy a Nizozemsko, které byly přidány minulý týden. Belgie, Burkina Faso, Rusko a Slovensko byly přidány 1. listopadu.

Na úrovni 3 jazyk Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) říká, že Američané by měli být před cestou „plně očkováni“. Dodává, že neočkovaní cestovatelé „by se měli vyhnout nepodstatným cestám do této destinace“. Toto je jen o něco lehčí než návrh „Vyhněte se cestování do této destinace“ na úrovni 4.

Země a území mohou posouvat výstražný systém nahoru a dolů, jak se situace COVID-19 mění. Kromě výše uvedených zemí se na úroveň 3 15. listopadu přesunuly Bolívie, Papua Nová Guinea a Bahamy. Maroko se přesunulo do úrovně 2, Indie, Japonsko, Libérie, Mosambik, Pákistán a Gambie se přesunuly do úrovně 1. Všechny tyto země, kromě Indie a Pákistánu, byly dříve uvedeny jako úroveň 3.

Pokud z nějakého důvodu cestujete do země Tier 4, CDC doporučuje, abyste přijali opatření, jako je nošení pokrývky obličeje a sociální distancování.