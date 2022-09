Tajemný rondel starší než pyramidy nalezené ve Stonehenge a v České republice

Archeologové v České republice našli neolitický kruhový útvar starší než Stonehenge. Pozůstatky této záhadné rondelové struktury jsou staré přibližně 7000 let. Účel těchto rondelových struktur je odborníkům stále neznámý.

Podle Jaroslava Řídkého z Archeologického ústavu AV ČR jsou rondely považovány za „nejstarší doklady architektury v celé Evropě“. V celé Evropě bylo dosud nalezeno 200 orbů, z toho 35 v České republice.

Tato kruhová stavba z pozdní doby kamenné, nalezená v pražské čtvrti Vinos, má neobvyklý půdorys se třemi samostatnými vchody. Část stavby byla odhalena již v 80. letech 20. století, ale nyní téměř o 40 let později byla objevena celá stavba.

Letecký pohled na neolitický rondel na okraji Prahy. ( Archeologický ústav Akademie věd ČR )

Pražská neolitická kruhová stavba vznikla pravděpodobně v letech 4900 až 4600 před naším letopočtem. Pro srovnání, Stonehenge byl postaven kolem roku 3100 před naším letopočtem a pyramidy v Gíze kolem roku 2600 před naším letopočtem. To naznačuje, že pražský rondelový systém z doby kamenné, známý zemědělskými vesnicemi ve střední Evropě, byl vybudován kulturou hrnčířů. Tato kultura dosáhla svého vrcholu mezi 4900 a 4400 před naším letopočtem.

Braggův obvodový systém je bezvadně zachován. Všechny palisádové nádrže s původně vykládanou centrální dřevěnou konstrukcí jsou údajně neporušené. Radio Prague International . Účel této masivní stavby o průměru 180 stop (55 metrů) a výšce jako šikmá věž v Pise je stále neznámý. Na velkém nalezišti bylo nalezeno velké množství keramických střepů, zvířecích kostí a kamenných nástrojů, které byly v jámě vyplněny.

Miroslav Kraus, ředitel tohoto výzkumu, řekl: „Jednou z takových teorií je, že mohlo být využíváno jako hospodářské centrum, obchodní centrum. Mohlo to být také nějaké náboženské centrum, kde se konaly rituály nebo rituály související s dobou rok byly provedeny Orby byly postaveny v době kamenné, kdy železo ještě nebylo vynalezeno. Jediné nástroje, které mohli použít, byly z kamene a zvířecích kostí.

Kultura hlazené keramiky je známá svými okruhy po celém českém regionu České republiky. Žili v usedlých zemědělských vesnicích na rozhraní dnešního Polska, východního Německa a severní České republiky. Přímá věda .

Mnoho z těchto raně neolitických osad sestávalo z dlouhých domů, velkých pravoúhlých staveb, které mohly pojmout 20 až 30 lidí. Stavební znalosti rondelu získaly různé regiony po celé Evropě, ale všechny byly postaveny během 200-300 let.

Celková stavba 7000 let staré neolitické kruhové stavby objevené nedaleko Prahy. ( Archeologický ústav Akademie věd ČR )

S tím, jak na archeologické scéně stále více převládá dronová a letecká fotografie, bylo v Evropě objeveno stále více nábojů. Při pohledu shora má kruh jednu nebo více širokých kruhových drážek. Vnitřek rondelu byl obložen dřevěnými sloupky a hliněnou omítkou.

První evropský kruh, Koskův kruh, byl vynalezen v Německu v roce 1991. Měla průměr 246 stop (75 metrů) a měla dvojitou lodžii se třemi vchody. Předpokládá se, že brány se shodují s letním a zimním slunovratem, což může být pozorování nebo kalendář.

Rondely byly postaveny pro velká setkání související s každodenním životem, společenskými událostmi a rituály smrti. Mohou také sloužit jako vojenské základny chránící blízkou osadu. Je zřejmé, že tyto starověké stavby měly sociálně-rituální funkci.

„Bylo by skvělé najít něco, co by naznačovalo skutečnou funkci budovy. To je však vysoce nepravděpodobné, protože žádný z dříve studovaných rondelů takovou informaci neprozradil. Bylo by skvělé najít něco, co by naznačovalo její skutečné stáří Doposud radiokarbonové datování vzorků odebraných z rondelů dalo jejich stáří 4900 let. 4600 př.nl je obrovské časové rozpětí,“ uzavřel Krause.