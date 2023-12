Den smutku v České republice pro 14 lidí zabitých střelcem na univerzitě

V České republice byl vyhlášen národní den smutku poté, co při nejhorší masové střelbě v zemi zahynulo 14 lidí.

Při střelbě studenta v kampusu Univerzity Karlovy v hlavním městě Praze bylo zraněno 27 lidí včetně emirátského páru.

Pár byl pojmenován po manželech Ahmedu Ibrahim Obaid Ali Al Ali a Rawda Al Mahrezi, ačkoli závažnost jejich zranění nebyla odhalena.

Pan Al Ali je generálním ředitelem magistrátu Umm Al Quwain a paní Al Mahrizi je ředitelkou marketingu a podnikové komunikace na Úřadu pro silnice a dopravu v Dubaji.

V sídle univerzity v Praze uctil památku obětí dav, ve kterém byl premiér Peter Fiala a americký velvyslanec Bijan Thabet.

Někteří návštěvníci poklekli, aby zapálili svíčky a položili květiny, zatímco jiní stáli a plakali a objímali se.

Studenti zapálili tisíce svíček u provizorních památníků na Filozofické fakultě a v nedalekém sídle univerzity. Na veřejných budovách byly vlajky staženy na půl žerdi.

Český student Daniel Broz řekl: „Jsme zde, abychom jako spolužáci ukázali naši podporu.

„Byl jsem na druhé straně řeky a slyšel jsem výstřely a rány a nevěděl jsem, co se děje, a pak kolem projížděla vlna policejních aut. Bylo to velmi surrealistické, zvlášť když jsem Čech a nikdy jsem to neměl.“ byl již svědkem podobné události.“

Policie nadále pátrá po motivech útoku.

Policie po domovní prohlídce střelce prokázala spojitost mezi jeho vraždou a vraždou mladíka a jeho dvouměsíční dcerky při procházce v pražském lese 15. prosince, jejíž vyšetřování selhalo pro nedostatek důkazů. .

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že v šesti pražských nemocnicích bylo přijato nebo ošetřeno 27 lidí, mnoho z nich se střelnými poraněními. Z toho 12 zůstává ve vážném stavu a nejméně jeden je v kritickém stavu.

Policie uvedla, že úřady také začaly zveřejňovat další podrobnosti o útoku a událostech, které vedly ke střelbě, kterou provedl 24letý student umění.

Ředitel pražské krajské policie Peter Matějek řekl, že se pravděpodobně zastřelil poté, co ho policisté obklíčili na balkóně a upustili jeho pušku s dlouhou hlavní.

Policie ukázala videozáznam z kamery, na kterém speciální policejní jednotky vtrhly do budovy univerzity, prohledávaly chodby a pokoje a ošetřovaly oběti střelných zbraní.

Video také ukazovalo, jak policisté na střeše nesli něco, co vypadalo jako tělo, a později lidé opustili budovu s rukama nad hlavou.

Úřady uvedly, že podezřelý, který požadoval, aby jeho jméno nebylo zveřejněno, zabil svého otce ve svém domě za Prahou před cestou do hlavního města.

Policie od přítele střelce získala informaci, že se hodlá zabít, a policie po něm pátrala v další univerzitní budově, kde měl být na přednášce.

Místo toho se ale vydal do hlavní budovy Filozofické fakulty, která se nachází na rušném náměstí přes řeku od Pražského hradu a pár set metrů od Staroměstského náměstí, jedné z hlavních evropských turistických atrakcí.

Aktualizováno: 23. prosince 2023 v 11:13