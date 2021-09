Japonští netizens komunikují s americkým zubařem, který nabízí bezplatné čištění, pokud ho trefíte do Smash Bros

Je to však hlavní doktor Mario?

NS zubařNěkdy musíte být kreativní, abyste přiměli lidi, aby se na vás skutečně přišli podívat. Vlastně jen velmi málo lidí Chce Chcete -li jít k zubaři, aby měli pobídky jako Zubní asistent, který vám umožní položit hlavu na jeho klín Pro některé to může být atraktivnější.

Zubař v americkém Massachusetts však nedávno přišel s jedinečným způsobem, jak přilákat klienty: Pokud ho zasáhnou v Super Smash Bros., nabídněte jim bezplatné vyčištění.

▼ Zde můžete sledovat 15sekundovou reklamu v celé své kráse.

Podle webových stránek zubní ordinace Zen Family Dental v Ashlandu, Massachusetts, Dr. Shah má za sebou historii her podpořit výzvu. Než se přestěhoval do práce zubaře, pracoval jako softwarový inženýr a vyráběl videohry pro výcvik US Marines a jeho oblíbenou herní sérií je Final Fantasy.

Ať už to znamená, že hraje Cloud v Super Smash Bros. Konečně nebo ne, není to jasné, ale jedna věc je jistá: zasáhnout to nebude tak snadné, jako si pamatovat úklid dvakrát denně.

Ačkoli je přehlídka dobrá pouze na tomto jednom místě, slovo o show se rychle rozšířilo Japonská strana internetuKde netizens stejně fandili:

„Chci s tím bojovat online.“

„Netuším, proč se to stalo, ale je to odvážná kampaň! Udělal bych to, kdybych tam žil.“

„Pokud prohraješ Haisha (Zubař) Vy Haisha (ztroskotanec).”

„Kapitáne Falcone: Ukažte mi zuby!“

“Zubař:” Jak mohu hrát hry při práci … heuréka! “

Neměla by to být hra Doktor. Mario Místo toho lol. “

„Vsadím se, že je v tom opravdu dobrý …“

„To by mělo vykouzlit úsměv na tvářích dětí.“

„Nebo udeří děti tak silně, že je donutí dvakrát plakat u zubaře lol.“

Doufejme, že kampaň Dr. Shaha bude úspěšná, a možná dokonce může zveřejnit několik videí, na nichž pomazává některé pacienty ve Smash, aby přivedl další konkurenty … možná i zvenčí!

Naštěstí anime dívky nabídku nepřijmou, protože všichni víme co Hrůzy jim leží v ústech.

Zdroj: Rodinná zubní ordinace YouTube / Zen přes My Game News Flash

horní obrázek: bakotasu (Úpravy od SoraNews24)

