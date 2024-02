Vše, co potřebujete, je toto 4-tahové, 20minutové cvičení s činkami, abyste si procvičili ramenní svaly

Přidejte tyto čtyři pohyby ke cvičení horní části těla a vytvořte větší ramena pomocí dvou činek. Pokud máte pouze jedno závaží, můžete to zkusit při práci na jedné straně.

Chcete-li vytvořit zaoblenou definici ramen, budete muset zaměřit všechny tři hlavy ramene – přední, zadní a boční deltoidy. To znamená používat své závaží v různých rovinách pohybu, abyste zasáhli všechny svalové skupiny zodpovědné za tvarování vašich ramen.

Pokud jste připraveni vybudovat pevná ramena, vezměte si sadu nejlepších nastavitelných činek a vyzkoušejte níže uvedené cvičení se čtyřmi pohyby.

Co je to čtyřtahový cvik na ramena s činkou?

YouTuber Marino Katsouris ukazuje tyto čtyři pohyby k vybudování větších ramen. Potřebujete pouze dvě činky, abyste vyzvedli své svaly, aniž byste ztratili tvar.

Zde jsou čtyři cviky na ramena:

Boční zdvihy

Rovné řady

Bentover row posteriorní zaměření deltového svalu

Cvičení střídavého tlaku na rameno kladivem

10-12 opakování, odpočinek 90 sekund a opakování x 4 kola

Trenérské tipy

Cvičení s činkou na horní část těla zatěžuje tři části ramen, které jsou zodpovědné za svalovou definici. Každý pohyb je naprogramován tak, aby používal dvě činky, ale pokud máte omezený přístup k nejlepšímu vybavení do tělocvičny, můžete opakování rozdělit nebo zdvojnásobit, abyste procvičili jednu stranu těla najednou.

Můžete si přečíst podrobněji, jak provádět boční zvedání, ale pokuste se vytlačit závaží z cesty, když je zvednete, a poté ovládejte přistání, když je spouštíte zpět dolů. Vyhněte se houpání závaží při zvedání činek, protože to naznačuje, že závaží jsou příliš těžká, a udržujte své jádro aktivní během dvou fází cvičení – zvedání a spouštění.

Katsouris doporučuje mírně se předklonit, abyste provedli vzpřímenou řadu, což je oblíbený pohyb pro zacílení na několik svalových skupin, včetně bočních a předních deltových svalů, trapézů a bicepsů. Je také známo, že to zhoršuje vaše ramena, pokud to neprovádíte správně. Když jsou vaše lokty blízko úrovně ramen, jemně stáhněte lopatky k sobě a ve veslovacím pohybu stlačte zádové svaly. Dokud se vaše ramena při veslování neotáčejí dovnitř, nemělo by to zhoršovat vaše klouby.

Když se přiblížíte k řadě ohnutých činek, zaujměte širší pozici paží, abyste se mohli soustředit na zadní deltoidy. Udržujte záda rovná, když stojíte na bocích a podpírejte si břicho, uchopte nadhmatem s dlaněmi směrem k tělu.

Dokončete tlakem nad hlavou pomocí neutrální polohy rukou s dlaněmi proti sobě; Je to užší verze lisu s činkami zvaná kladívkový tlak na rameno. Tentokrát vyměňte ruce a držte se striktně, což znamená, že se budete spoléhat na základní sílu, aniž byste si pomáhali nohama (známý jako klik), a zároveň se zaměříte na hrudník a triceps.

Z videa není jasné, kolik opakování byste měli udělat pro každý pohyb, proto doporučujeme držet se 10-12 opakování a poté mezi koly odpočívat. Katsouris doporučuje čtyři kola, abyste se dostali k bolavému rameni, mezi koly si odpočiňte, abyste se krátce zotavili.

Výhody činek pro ramena

(Obrazový kredit: Shutterstock Images)

Pokud existuje jedna technika, kterou jsem se za léta výuky vzpírání naučil, je to ta, že volné váhy jsou ve srovnání s posilovacími stroji prvotřídní pro budování funkční síly a svalů. Činky, činky a kettlebelly jsou elitní pro zlepšení vaší mobility, stability a rozsahu pohybu, nabírání více svalových skupin a pomáhá vám naučit se lepší a efektivnější pohybové vzorce.

Budování silných ramen poskytuje základ pro všechna cvičení horní části těla, která zahrnují tahání, tlačení nebo držení. Ať už jste zkušený powerlifter nebo jste v powerliftingu a učení se lan nováčkem, posilování ramen vám pomůže zvednout větší váhu a být bezpečnější.

Každý z výše uvedených pohybů se opírá o aktivaci hlavních svalů odpovědných za zajištění stability a správného držení těla, stejně jako svalů rotátorové manžety, které stabilizují a mobilizují ramenní klouby, takže si můžete zajistit, že za své peníze dostanete spoustu rány ( nebo pochodeň na ramena).