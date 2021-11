Call of Duty: Vanguard odstraňuje stránky Koránu poté, co kritici označili fotografii za neuctivou

Stránky Svaté knihy islámu byly vidět rozházené po zemi. V islámu je Korán považován za posvátný a nelze jej položit na zem nebo na jakýkoli špinavý povrch.

„Call of Duty je určeno pro každého. Minulý týden byl omylem zahrnut obsah necitlivý vůči muslimské komunitě a od té doby byl ze hry odstraněn,“ uvedl v pátek pro CNN mluvčí Activision.

„Nemělo se to objevit ve hře. Hluboce se omlouváme. Podnikáme interně okamžité kroky k nápravě situace, abychom v budoucnu zabránili něčemu takovému.“

„Někdy není cílem různorodého týmu jen vyváženost pohlaví, někdy by alespoň jeden člověk namítl, že je možná tak necitlivé umístit na Zemi písma celé kultury, aby se dostali přes hlavu, když zabíjíte lidi?“ Napsal Anisa Sanusi, muslimská vývojářka videoher sídlící v Londýně Cvrlikání . Nechte z něj Korán.

V Call of Duty: Vanguard, odehrávajícím se ve 2. světové válce, hráči „zažijí palčivé bitvy“ války, když bojují v Evropě, Tichomoří a severní Africe. herní web.

Stránky Koránu se objevují během zombie režimu během kampaně Der Anfang, herního režimu přežití, ve kterém hráči čelí vlně zombie vojáků. Hráči, kteří zveřejnili snímky obrazovky na sociálních sítích.

„Chápu úsilí, které je potřeba k tomu, aby svět videoher vypadal skutečně a věrohodně, ale na kus statického oblečení mohli použít jakýkoli jiný humbuk z písem,“ řekl Sanusi CNN. „Nebyl absolutně žádný důvod zahrnout do toho Korán.“

Sanusi, 31, řekla, že považovala začlenění Koránu do hry za „neuctivé“.

„Očekává se minimální míra respektu, pokud jde o to, jak zacházíte s náboženstvím, které má na této planetě dvě miliardy stoupenců, a jak jej zobrazujete,“ řekla.

„Když se zabýváte zobrazením kultury, která není vaše vlastní, je důležité mít zavedená citlivá opatření, abyste se vyhnuli případům kulturního přivlastnění nebo v tomto případě neúmyslně urážlivému výsledku.“

Není to poprvé, co Call of Duty vyvolalo negativní kritiku ze strany muslimských hráčů kvůli necitlivému obsahu.

V roce 2012 museli vývojáři Call of Duty: Modern Warfare 2 odstranit mapu pro více hráčů, která obsahovala islámské náboženské texty v koupelně, včetně slova „Alláh“, což je arabské slovo znamenající Bůh. štěstí

Ramy Ismail, egyptsko-nizozemský muslimský herní vývojář, řekl, že byl „rozrušen a vyčerpaný“ pokračující dezinterpretací islámu v herním průmyslu.

„Hry využívaly muslimské země jako válečné zóny a muslimy jako cíle po celá desetiletí – je unavené vidět více neúcty k našim lidem,“ řekl Ismail CNN. „Takové věci by se opravdu neměly stávat.“