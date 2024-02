Zpráva: Zákazníci T-Mobile objevili chybu při odemykání odemčených zařízení Samsung

Vždy nastane problém, když si koupíte nový smartphone od operátora namísto přímo od výrobce. Ačkoli se může zdát, že tyto telefony nabízejí slevu nebo ji dokonce nabízejí zdarma s plánem, znamená to také, že zůstanete u operátora, dokud zařízení nezaplatíte. Dopravci to pochopitelně dělají, aby odradili od podvodů, takže jde obvykle o scénář oboustranně výhodný.

Dnes však zákazníci T-Mobile zjevně našli způsob, jak odemknout svá zařízení Samsung, aniž by za ně museli platit. To je samozřejmě díky zvláštní softwarové závadě, kterou mnozí objevili redaktoři. až do Mobilní přehled Naskočte na hack a zkontrolujte, zda mu lze věřit.

Přestože o tom již informovalo mnoho příspěvků a sdílely kroky, jak na to, musíme vás upozornit, že se jedná o porušení vaší smlouvy s T-Mobile. Nebudeme však sdílet kroky, jak „trvale“ odemknout odemčené zařízení Samsung.

Můžeme vás však ujistit, že se v době psaní tohoto článku jedná o aktuální aktuální chybu. Jakmile je zařízení odemčeno, zobrazí se tak i na vašem účtu T-Mobile.

Pokud se rozhodnete vyzkoušet kroky k odemknutí zařízení, nemusí to fungovat právě teď, v závislosti na tom, jak rychle T-Mobile a Samsung reagují na závadu. Zdá se také, že funguje pouze na některých zařízeních Samsung, která jsou uzamčena pro síť T-Mobile.

Opět vám nedoporučujeme, abyste se pokoušeli odemknout zařízení tímto způsobem, protože můžete čelit následkům za porušení vašich podmínek služby.

zdroj: Mobilní přehled