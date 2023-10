Google Clock 7.6 přidává počasí s výstražnými předpověďmi na Pixel 8 a Android 14 QPR1

Plná verze Google Watch 7.6 Válcované Díky synchronizaci budíku Pixel Watch tento týden a nyní ještě rozsáhlejší integraci počasí — Ale ne úplně – Dostupnost pro řadu Pixel 8 a Android 14 QPR1.

Pixel 8 a Pixel 8 Pro se systémem Android 14, stejně jako telefony registrované v beta verzi QPR1, obsahují celosystémovou službu Počasí (com.google.android.apps.weather), která pohání tuto integraci Hodin Google.

Na kartě Hodiny získáte aktuální teplotu a nejvyšší/nejnižší denní teplotu pro každé město. Kliknutím na „Přidat místní počasí“ jej nastavíte a udělíte potřebná oprávnění k určení umístění. V rámci vylepšení uživatelského rozhraní 7.6 jsou hodiny i počasí umístěny nahoře.

Tyto informace získáte také ve widgetu Clock’s World. Bohužel to ale vyžaduje hodně místa na domovské obrazovce (alespoň 4×3).

V Nastavení získáte novou zkratku s názvem „Změnit jednotky teploty“ v podsekci „Hodiny“. Tím se otevře stránka Regionální předvolby systému Android, kde můžete přepínat mezi stupni Fahrenheita a Celsia. Po aktivaci v současné době neexistuje možnost deaktivovat integraci počasí. Zdá se, že tato zkratka nastavení je pro toto zavedení nová, protože dříve byla „Místní hodiny počasí“.

Mezitím si nyní můžete povolit předpověď počasí na celé obrazovce, když se spustí alarm. Může zaznamenat aktuální teplotu a podmínky, co očekávat později během dne (vysoká/nízká) a náhled na zítřejší podmínky. Kliknutím na „OK, děkuji“ odmítnete.

Zavádění počasí v Hodinách Google bylo poněkud nevyzpytatelné. Finančně debutoval s QPR1 Beta 2 na začátku října a krátce poté byl stažen ze serveru, než se pro některé uživatele vrátil ve vlnách.

Ode dneška to vidíme na mnohem širší řadě zařízení, včetně Pixel 8 se systémem Android 14 a QPR1, stejně jako Pixel Fold a několika dalších zařízení v beta programu. Není k dispozici na telefonech nebo tabletech Pixel se stabilní verzí Androidu 14 (říjnová bezpečnostní oprava). Všichni ostatní majitelé Pixelů by to s prosincovým poklesem funkcí měli očekávat.