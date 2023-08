Představitelé Kalifornie varují před zvýšeným rizikem Valley Fever

Silné deště letošní zimy by mohly vést ke zvýšení údolní horečky, onemocnění způsobeného houbou, která roste v půdě v mnoha částech Kalifornie.

Období silných dešťů může podle healthline vést ke zvýšené aktivitě plísní kokcidií. výzkum Dirigoval University of California, Berkeley a CDPH. To znamená, že případy údolní horečky by se mohly v nadcházejících měsících zvýšit, protože spory, které vyrostly během letošních rekordních dešťů, vyschnou a ponesou se vzduchem v prachu.