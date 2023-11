První rukojmí propuštěni po zahájení příměří mezi Izraelem a Hamasem: živé aktualizace

17:52 ET, 24. listopadu 2023

Člen rodiny tří propuštěných rukojmích říká, že návrat do normálního života bude choulostivý proces



Od zaměstnanců CNN



Rodina – Ohad Monder, kterému bylo v zajetí devět let, jeho matka Keren Monder (54) a babička Ruth Monder (78) – se mají dobře „jak fyzicky, tak psychicky“. Později ale dodal: „Samozřejmě musíme vidět, to jsou všechno předběžné zprávy.“

„Psycholog říká, že to musí být velmi pomalé, velmi progresivní. Návrat do normálního života musí být velmi kontrolovaný, takže se budeme řídit touto radou,“ řekl Moore CNN.

On a další členové rodiny vědí, že návrat do života bude choulostivý proces, řekl. Řekl, že by měli říct Ohadovi, Kerenovi a Ruth o dalších členech rodiny, kteří zemřeli ve vazbě Hamasu.