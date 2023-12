Nový projekt dělá ze školáků terénní lingvisty, kteří se snaží zachovat ohrožená česká nářečí

Mladí lidé ve věku 10-19 let jsou cílovou skupinou plakátové kampaně tohoto projektu mapování českého nářečí, která vyžaduje sběr velkého množství a různorodých záznamů z celé republiky. Marta Šimeková je z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, který za projektem stojí.

„Obvykle jsou to dialektici jako my, kdo chodí ven a dělá práci v terénu. Ale líbí se nám, když se mladí lidé snaží předstírat, že jsou odborníci na nářečí tím, že vyrazí do terénu a promluví si se svými prarodiči nebo jinými příbuznými a pořídí si nahrávku rozhovoru.

Staňte se super dialektologem!|Foto: Akademie věd ČR

Nahrávky přispějí k vytvoření prvního nářečního katalogu v České republice a zachovají tyto staré řečové formy, i když časem zaniknou. Získání pomoci mladých lidí znamená, že lingvisté mohou získat mnohem větší rozsah materiálů, než by bylo jinak možné. Vzhledem k tomu, že lingvistická práce v terénu vždy zahrnuje partnera a respondenta, dává smysl, aby mladí lidé kladli otázky, říká Shimekova.

„Mladí lidé jsou mnohem lepší s technikou a mobilními telefony než starší generace, takže umí lépe pracovat s nahrávkami, a bude to pro ně příležitost zjistit, jak je čeština pestrá a odlišná. Během adventu a Vánoc budou mít vzájemný rozhovor se svými nejbližšími, tedy jejich prarodiči Promluvme si o Vánocích v minulosti.

Existuje ještě jeden důvod, proč jsou mladí lidé sběrači dat a staří lidé zdroji. Mladší generace nemluví tolik dialektem jako starší generace a Marta Šimeková říká, že existuje mnoho dlouhodobých faktorů.

„Vliv vzdělávání ve škole, kde se děti učí mluvit a psát spisovnou češtinu, velký vliv médií a sociálních sítí, kde jsou tradiční dialekty málo nebo neslyšitelné, a zvýšená migrace Čechů mezi regiony. Takže lidé se mohou někde narodit, ale přestěhují se jinam a mluví tím.“ jsou v rozpacích, a tak přestávají používat své dialekty.

Ilustrace: Max Fischer, Bexels

Cílovým zdrojem pro tento výzkum jsou proto především lidé starší 60 let, kteří jsou hlavními uživateli tradičních regionálních českých nářečí. Upřednostňují se ale starší řečníci, vítány jsou i příspěvky od lidí mladšího a středního věku.

Děti mohou přihlásit své prarodiče nebo jiné příbuzné, sousedy či známé. Konverzace by měla trvat asi 30 minut a měla by probíhat běžnou, každodenní řečí. Mohou se týkat jakéhokoli tématu, ale pokud se účastníci snaží vymýšlet nápady, organizátoři projektu přišli s několika užitečnými úvodními otázkami, ke kterým lze získat přístup pomocí QR kódu. Stačí mobilní telefon, diktafon nebo jiné nahrávací zařízení a klidné prostředí k nahrávání.