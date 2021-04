Polina Porizkova reagovala na kritiku za to, že se ve svých 50 letech objevila ve spodním prádle: „Stále si myslím, že vypadám velmi dobře“

Pokud to máte, je podle Poliny Porizkové v pořádku to předvést.

55letá rodená švédsko-česká modelka často mluví o tom, čím ve skutečnosti na sociálních médiích je, i přes kritický vstup. Kromě příležitostných obrázků v bikinách byla modelka otevřená ohledně řešení zlomeného srdce po smrti jejího bývalého manžela, šoféra Ricka Ocaska.

Modelka, která fotografovala plavky Sports Illustrated v roce 1983, se v pátek představila na „Tamron Hall Show“, když diskutovala o stárnutí. Sdílený klip sdílel uživatel Lidé Ohromující 55letá žena ukazuje odvážně přiznává, že nenechá kritiky rozbít její důvěru.

Paolina Porizkova se zabývá laserovou terapií proti stárnutí: “ Jsem zraněná a chci být krásná ”

“Ve svých dvaceti letech jsem byl oslavován tím, že jsem nosil spodní prádlo. Dostával jsem za to spoustu peněz a všichni mě milovali,” řekla Porizková Hall v klipu. „V mých 50 letech jsem si stále myslel, že vypadám dobře ve spodním prádle, ale reakce byla nesnášenlivá, samozřejmě ne všichni, ale ano, je tu slušná míra odporu.“

Porizková dodala, že obecná shoda veřejnosti je, že ženy blížící se středního věku by neměly odhalit kůži.

„Myslím, že když stárneš, když se ve tvých čtyřicátých letech stane určitá neviditelná hranice, která se možná stane ve tvých čtyřicátých letech, myslím, že už nevypadáš úrodně, to souvisí s menopauzou,“ pokračovala.

Paolina Borysková si pamatuje “ chyby“, kterých se dopustila jako mladá modelka

„Možná je to proto, že začínáš vypadat trochu jako matka lidí, takže je to sexy, není to dovoleno. Můžeš být krásná, můžeš být hezká, máš dovoleno se zúčastnit. Můžeš být šokován nebo otevřít oči, ale můžete být krásní. Nesmíte být sexy. ”

Minulý měsíc Porizková odhalila, že podstoupila plastickou operaci, a ukázala svým následovníkům výsledky na Instagramu. Řekla, že podstoupila ošetření plazmovým perem, což je neinvazivní procedura, která pomáhá udržovat pokožku napnutou a bez vrásek.

Titulní hvězda Sports Illustrated připustila, že se jí dostalo léčby, protože jsem „tak marná a chci být krásná“.

Také jsem přemýšlel o tom, jak špatně pro ni bylo šikanování dívkami na střední a střední škole: „Když mi bylo 14 let a ve škole mě strašně šikanovali, myslel jsem si, že to bylo proto, že jsem byl tak ošklivý … [sic]. “

Naštěstí Porizková díky modelování řekla, že se může cítit sebejistěji, protože byla „odměněna za části, které jsem si myslel, že nenávidím“.

„Dalo mi to neocenitelnou lekci. Nezměnila jsem se. Názory lidí se změnily,“ dodala.

Kromě toho, že Porizková předvedla svůj správný snímek ve věku 55 let na sociálních médiích, byla také oslavována za sdílení svých selfie bez make-upu.