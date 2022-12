Nominace na Grammy 2023 pro Gustava Dudamela a Los Angeles Vail

Gustavo Dudamel a Los Angeles Philharmonic si odnesli cenu Grammy za nejlepší orchestrální výkon spolu s dalším nominovaným LA, New Experimental Chamber Orchestra dirigenta Christophera Rountree, Wild Up.

Obě skupiny se utkají s dirigentem Dougem Perkinsem a hudebníky z University of Michigan Chamber Music Department a University of Michigan Percussion Ensemble. John Williams a Berlínští filharmonikové; a Michael Reber a New York Youth Symphony.

Dudamel a L.A. Phil oceněni za „Dvořák: Symfonie č. 7-9“. Dudamel se již léta věnuje tvorbě českého skladatele 19. století. V únoru 2020, Times kritik klasické hudby Mark Swed List popsal tyto pořady jako „zjevení“.

Pokud Dudamel v únoru vyhraje 65. ročník předávání cen Grammy, připíše si páté vítězství z tolika nominací. Tři výhry za poslední tři roky. Na 64. výročním udílení cen získal cenu za nejlepší sborový výkon pro Mahlera: Symfonie č. 8, symfonie tisíce. Předloni získal cenu za nejlepší orchestrální výkon za Ives: Kompletní symfonie. Ve stejné kategorii zvítězilo na 62. předávání cen Grammy „Norman: Udržitelnost.“ Jeho první vítězství bylo během 54. předávání cen Grammy za nejlepší orchestrální výkon „Brahms: Symfonie č. 4.“

Rountree a Wild Up byly nominovány na Eastman: Stay on It Award. Dirigent a jeho orchestr získali jednu předchozí nominaci v kategorii Nejlepší komorní hudba/výkon malého souboru za „Cerrone: Pieces That Fall to Earth“.