Přední streamovací aplikace a služby

Přestože se klasické televizní kanály za několik posledních let hodně změnily a vyvinuly, stále se musí hodně snažit, aby udržely krok s neustále se zlepšujícími streamovacími službami. Nejenom, že si můžeme pustit Netflix v pohodlí z našeho mobilního zařízení nebo třeba videoherní konzole či přehrávače digitálních médií kdekoliv nás to zrovna napadne, ale výhod, které nabízejí streamovací služby a aplikace v porovnání s televizními programy, je o mnoho víc. Nejen, že máme přístup k dalším média kanálům a nejnovějším seriálům a filmům odkudkoli, nemusíme sledovat dlouhá a často velmi nudná reklamní sdělení, ale můžeme si třeba v živém přenosu vychutnat sportovní utkání nebo sestavit plán na míru každému členu rodiny a sledovat ho podle našeho vlastního programu ne podle toho televizního. V osm večer zprávy a v půl deváté hollywoodský trhák, co měl premiéru před pěti lety… To už je minulostí.

Pravdou je, že streamovací kanály, tedy velká většina, jsou senzační, ale nejsou zdarma. Proto se vyplatí udělat si malý průzkum a zjistit, co jednotlivé platformy nabízejí, čím se liší a jakými prvky navíc si získávají svoje nové předplatitele a diváky.

Amazon

Asi největší konkurent giganta Netflix je skvělá služba Amazon. Jejich předplatné Amazon Prime Video nabízí velkou domácí sbírku, obrovský seznam filmů a obsah i pro ty nejmenší diváky. Platforma investuje hodně také do původní tvorby, čehož si všimla i filmová kritika a v roce 2015 získala show Transparent dokonce ocenění Zlatý glóbus pro nejlepší televizní seriál (kategorie hudba a komedie).

Twitch

Populární streamovací kanál, který byl založený už před deseti lety v roce 2011, si získává popularitu mezi českými diváky. Dá se říct, že je to nejoblíbenější platforma pro e-sporty, gaming a hudební nadšence. Pobavit se můžeme díky živým hudebním přenosům, videím a klipům nebo zábavným ranním show, jako nabízí český kanál Radiobuilder, či si přečíst nejnovější novinky v sekci blogu anebo se dozvědět všechny poslední novinky od PokerStars.

HBO Max

Jednou z největších streamovacích služeb, která původně byla kabelovým kanálem, je každopádně HBO. Špičková kvalita je dostupná na celé řadě platforem, dokonce na dvou zařízeních současně, a obsah se získává také prostřednictvím registrace. Kromě celé řady programů, poslední dobou upoutal také český oblíbený seriál Pat a Mat. Ten byl poprvé uvedený do kin v polovině sedmdesátých let a vtipné krátké historky o dvou kutilech baví malé i velké diváky dodnes.





YouTube

Bez YouTube si snad už nikdo nedovede život ani představit. Tahle přední platforma existuje v bezplatné verzi stejně tak jako v té předplacené. Díky neskutečné rozmanitosti témat, žánrů, podcastů, filmů, seriálů, hudebních programů, divadelních záznamů, live streamů, zpravodajství – a s výčtem bychom mohli ještě pěkně dlouho pokračovat, si kanál YouTube získal popularitu doslova ve všech koutech světa. Předplatné si je možné pořídit v různých cenových relacích v závislosti na rozlišení.

DAZN

Pro sportovní fanoušky je určená služba DAZN. Nabízí úžasně pestrý sportovní katalog, obrovskou škálu sportovních událostí a akcí, včetně Euroligy, Moto GP, italského nebo jihoamerického poháru, tenisových přenosů – prostě všechno pro sportovní fajnšmekry. Diváci mají možnost vyzkoušet kanál na jeden měsíc zdarma a potom si předplatit roční paušál.

Disney+

Společnost Disney se datuje do roku 1923 a pojí se s bratry Waltem a Royem. Tahle průkopnická společnost si za téměř sto let svojí existence prošla opravdu vším, od němého filmu po ozvučený, přes černobílé vysílání po barevné, od analogového po digitální. Společnost exceluje i v současné době v podobě streamovací platformy pod názvem Disney+. Dnes se platforma těší z více než 116 milionů globálních předplatitelů. Obsah téhle služby je vskutku gigantický. Nabízí přes 500 filmů, včetně svých původních od Disney Channel a Freeform, dále tisíce televizních epizod či dokumentární pořady. Služba bohužel není ještě úplně globálně dostupná, ale na řadě místech bylo už její uvedení potvrzené nebo se dá alternativně používat přes služby třetích stran.

Na výběr je z neskutečné škály streamovacích služeb, a proto se jejich vzájemné porovnání opravdu vyplatí. Kromě ceny předplatného stojí za to zvážit, jaký stupeň rozlišení a na jakých a na kolika zařízeních si můžete obsah přehrát, zda je možné využít více profilů, jestli je obsah dostupný pouze on-line nebo také off-line, s reklamou – nebo bez reklamy, a tak dále. Volba je skvělá, stačí učinit tu svou sobě na míru.