Německý oštěpař Johannes Vetter dává frázi „nový normál“ kontext mimo pandemii.

To, co se v této sezóně stalo zvykem u sportovců 6’1 ″ a 103kg z Drážďan, jsou hody přesahující 90 metrů. Vetter, oblíbenec olympijského zlata v Tokiu, měl v této sezóně sedm takových hodů.

Jeho nedávné úspěchy evokují srovnání s jedním z největších světových rekordmanů Janem Železným. Podle údajů World Athletics je 14 střel Čechů na 90 metrů v roce 1995 rekordem pro jednu sezónu. Vetter zůstává ve stínu velkého Čecha, ale jak dlouho otázka zůstává.

V září se Vetter přiblížil překonání posvátné známky Železnye 98,48 metrů, která byla zaznamenána v polovině 90. let.

Na akci Continental Tour Gold v polském Chorzu museli úředníci, zdřímnout si, běžet na opačný konec pole, aby získali oštěp. Vetterových 97,76 metrů bylo nejblíže k přepisování knih od Železného v roce 1996.

Po odloženém roce olympijských her si 28letý muž vytvořil „symetrii“ své druhé jméno. V krátkém čase vyhrál čtyři rovné události hodem 90 metrů. Lepším turné na tuto vzdálenost se mohl pochlubit pouze Železný, který ve stejném roce zaznamenal pět po sobě jdoucích vítězství.

Vetter, postavený jako dub a silný jako býk, spojil technologii a sílu, aby se stal úžasným oštěpovým gigantem. Každé dva týdny chrlil uhlíkové meteory na stadiony, protože myšlenka „vzpírat se gravitaci“ se stala méně než klišé.

Větrné nebo teplotní podmínky, dva faktory, které mohly ovlivnit účastníky outdoorových akcí, překonal Vetter, jako by nebyly důležité.

Minulou středu na světovém atletickém kontinentálním turné v chorvatské Ostravě vyrobil Vetter 94,20 metru, což je přední světová vzdálenost. Po události, když mluvil o podmínkách, řekl Vetter státnímu rádiu: „Myslím, že zde byla teplota 12 stupňů, vítr byl trochu tuhý, vždy se trochu měnil a směry větru jsou stále 94,20 metrů.“

O dva dny později, v pátek, Vetter stále nepřijde k varu. Na anhaltské schůzce, která byla součástí bronzové série IAAF, v Dessau zaznamenal ve třetím kole hod 93,20 metru. Sledoval ji 88,09 metru a poté se rozhodl, že se nebude natahovat a poslední dvě kola přeskočí.

„Byl to skvělý hod,“ řekl zlatý medailista z mistrovství světa 2017. „Ale světový rekord by samozřejmě byl lepší. Byl to pro mě skvělý trénink. Udělal jsem jen malé chyby a podařilo se mi zasáhnout kopí velmi čistým způsobem.“

Otázky týkající se světového rekordu budou na Vetterovi kladeny. Do olympiády zbývají dva měsíce a odborníci se domnívají, že jeden z dlouhotrvajících milníků možná odpadne.

“Jeho technika se zlepšila a v důležitých částech se stává stabilnější. Pravděpodobně to v určitém okamžiku udělá (překonání rekordu). Možná letos. Také není daleko od 100 metrů. To nevidíte, aby to dělal kdokoli jiný.” v tuto chvíli, “řekl The Indian Express Uwe Hon, jediný sportovec, který hodil stometrovým oštěpem.

Číst Vetter má výšku 97,76 metrů očima více než 100 jevů nebo zde

Hohn, trenér indických oštěpů, vytvořil v roce 1984 takzvaný „Věčný světový rekord“ 104,80 metrů. O dva roky později bylo těžiště míče posunuto dopředu, aby se zmenšily vzdálenosti.

Občan Vetter a zlatý medailista z olympijských her v Riu 2016 Thomas Rohler hovořil o své touze hodit na 100 metrů. „Řekl jsem lidem, že chci hodit stovku, jen abych zjistil, zda je to možné pro lidi,“ řekl Rohler v rozhovoru pro Trans World Sport.

Díky soutěžní aréně přeplněné před olympijskými hrami v Tokiu začnou brzy svoji sezónu někteří z nejlepších střelců včetně Rohlera. Ve sportu s dobrými okraji se štěstí může rychle změnit.

Ztráta, zranění

Zdá se, že se Vetter po překonání osobních ztrát a zranění letos blíží k nejlepším.

Když Vetter vyhrál v Londýně zlato na mistrovství světa v roce 2017, procházel těžkými časy, protože jeho matka byla nemocná.

“Bylo to bláznivé období, protože moje máma před týdnem podstoupila operaci kvůli nádoru na mozku. Týden před začátkem mistrovství světa jsem také zápasil se zády. Když jsem vyhrál titul, byl jsem na turné po poli a viděl jsem můj otec v davu a bylo to opravdu emotivní, protože moje matka byla velmi nemocná a bylo to jako nějaká duševní bolest, ale byl jsem z toho opravdu šťastný. Moje rodina stojí za mnou, “řekl Vetter loni podcastu World Athletics.

Na konci roku 2018 zemřela Vetterova matka. Říká, že jeho rodina věděla, že po lékařské diagnóze zemřou. „Bylo opravdu těžké se s tím vyrovnat. Soukromý život je tak tvrdý a tvůj sportovní život je také opravdu tvrdý.“

Trvalo téměř polovinu roku 2019, než jsme zjistili, proč měl Vetterův levý kotník tak úzkost. Navštěvoval lékaře každý týden a injekce se staly součástí jeho života. Na mistrovství světa v Dauhá skončil Vetter třetí. O čtyři dny později šel na operaci. Po operaci mohl Vetter strávit nějaký čas přemýšlením o tom, čím prošel za poslední dva roky.

„Měl jsem nějaký čas na to, abych si uvědomil, co se stalo za poslední rok a půl, dva nebo tři roky. Hodně mi pomohlo najít cestu zpět do života.“

Vetter bude tento víkend na Mistrovství Evropy v atletice, další soutěž, kterou použije při stavbě tokijské olympiády. Spekuluje se o tom, do jaké míry bude Němec obsazen.

Choprova situace

Luxusní cestování a účast na zahraničních soutěžích je něco, v co Neiraj Chopra doufá v olympijskou medaili v Indii. Omezení uvalená státy na lety z Indie v důsledku pandemie a povinné zdlouhavé karantény vedly k pozastavení činnosti Chopry v Národním institutu sportu v Patiale.

Po dvou letech mezinárodní soutěže ho kvůli zranění a epidemii zklamalo. Na třetí Grand Prix Indie začátkem března přepsal Chopra svůj národní rekord s hodem 88,07 metru. Ale od té doby je v nepřetržitém cyklu spravedlivého tréninku.

Číst Niraj Chopra, zaseknutý v Patiale, křičí o mezinárodní konkurenci

„Je to čím dál těžší, protože kromě tréninku musím závodit. Většinu roku 2019 jsem vynechal kvůli zranění a v letech 2020 a 2021 se kvůli Covidovi nic nestalo. Jak dlouho bude jeden trpělivý? Rok nebo dva …“, Chopra řekl na začátku tohoto měsíce.

Dr. Klaus Bartonitz, expert na biomechaniku a trenér Hun, se nyní snaží přesvědčit Chopru, aby během tréninku zopakoval „soutěžní režim“.

“Niraj hází lépe na tréninku a také hází intenzivněji, ale nenahrazuje to soutěže, které naléhavě potřebuje. Můžete také vidět, že metoda Vetter … někdy skočí vpřed, někdy udělá lepší blok, ale trénovat potřebujete soutěže bez tlaku odhodit … vzít technologii ke konkurenci, “říká Hohn.

Klaus a Hoon neustále pracují na Choprově stylu, přičemž dávají pozor na to, co dělají Vetterovi, i když nadále ohrožuje svůj světový rekord. Německé duo má v Chopru velkou důvěru. „Niraj má na to také talent …“ říká Hoon.