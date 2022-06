Katie Poulter: Tenisová hvězda postoupila do třetího kola Wimbledonu

Poulter prohrál první set 6-3, ale ve druhém setu se vrátil silnější, aby dovedl finalistu z roku 2021 do tiebreaku.

Když jí všichni fandili, včetně jejího milovaného dědečka, Poulter udělal to, co si mnozí mysleli, že je nepředstavitelné.

Tento rok byl pro mladou britskou hvězdu zvláštním rokem poté, co se dostala do čtvrtfinále Birmingham Classic, kde porazila Caroline Garciaovou, a také se dostala do poslední šestnáctky na Eastbourne International.