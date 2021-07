Finále Euro 2020: Itálie vs Anglie – čas zahájení, fanoušci, rozhodčí, vstupenky | fotbalové novinky

Je to Anglie proti Itálii ve finále Euro 2020 – zde je vše, co potřebujete vědět o tomto turnaji, protože strana Garetha Southgate usiluje o slávu.

Jaké je konečné datum mistrovství Evropy 2020 a kdy se začne?

Finále Euro 2020 se koná na stadionu ve Wembley v neděli 11. července.

Zápas začíná v 20:00 britského času.

Kolik fanoušků bude ve Wembley?

Wembley nebude na jeho úrovni – ani ve finále.

Vláda v současné době nezkoumá možnost zvýšení návštěvnosti povolenou v neděli, což podle semifinalistů bude stanoveno 60 000.

Italská fotbalová asociace zařídila, aby na přehlídku odcestovalo do Londýna maximálně 1 000 fanoušků.

Fanoušci budou moci cestovat pouze na organizovaných letech charterovými lety a všichni cestující budou muset respektovat „bezpečnostní bublinu“ – to znamená, že lístky z Itálie budou ve stejné části stadionu.

Tito cestující nesmějí zůstat ve Velké Británii déle než 12 hodin a po návratu musí podstoupit pětidenní izolaci, než se na konci tohoto období provede další test na přítomnost koronavirů.

obrázek:

Fanoušci Anglie slaví mimo Wembley



Zbývají nějaké lístky?

Hodně štěstí při získávání …

Všechny vstupenky vrácené do finále budou k zakoupení na oficiálních webových stránkách UEFA.

V době psaní tohoto článku nejsou na oficiálních webových stránkách k dispozici žádné vstupenky.

Vstupenky se prodávají za astronomická čísla na stránkách pro další prodej. Nejlépe vydělané nedělní herní lístky na eBay byly 15 000 liber za pár – jak to vidí Sky News. A to navzdory pokusům UEFA zakročit proti propagačním lístkům.

Pokud jste byli mezi účastníky 60 000, počítejte s velkým šťastím.

Kdo je soudce?

Muž ve středu ve Wembley bude Holanďan Bjorn Kuipers.

Kuipers byl rozhodčím naposledy, kdy Anglie hrála Itálii na významném turnaji, když na mistrovství světa v Brazílii 2014 prohrála s Royem Hodgsonem 2: 1.

Kuipers uspořádal na Euro 2020 dva zápasy ve skupinové fázi – Dánsko vs Belgie a Slovensko vs Španělsko – stejně jako čtvrtfinálový zápas mezi Českou republikou a Dánskem. Byl také jmenován jako čtvrtý úředník v zápase skupinové fáze mezi Anglií a Chorvatskem.

K 48letému hráči se v nedělním finále přidají holandští asistenti Sander van Ruekel a Erwin Zenstra, čtvrtým funkcionářem bude Carlos del Cerro Grande (Španělsko).

Role Video Assistant Referee (VAR) byla přidělena Bastianovi Dankertovi (Německo).

Co získá vítěz Euro 2020?

Harry Kane a Giorgio Chiellini si užijí okamžik na nejvyšší úrovni kariéry, když ve Wembley drží vysoko Henry Delaunay Trophy.

Vítězové si také odnesli 40 zlatých a 40 stříbrných, které byly rozdány hráčům a zaměstnancům. Každý tým ve finálovém turnaji obdrží osobní pamětní desku.

Bude vítězná přehlídka, pokud vyhraje Anglie?

Downing Street uvedla, že „v pravý čas“ uspořádá jakékoli oslavy, jako je přehlídka vítězství Anglie.

Mluvčí předsedy vlády řekl: “Nechci předjímat výsledek nedělní hry. Je zřejmé, že chceme, aby Anglie šla celou cestu a vyhrála finále, a potom včas načrtneme naše plány.”

„Doufejme, že až Anglie bude i nadále vyhrávat, budeme i nadále dělat naše plány.“

obrázek:

John Stones a Harry Maguire slaví své vítězství nad Dánskem



Co je to všechno o svátcích?

Boris Johnson odmítl vyloučit možnost nouzového odchodu z banky, pokud Anglie v neděli vyhraje Euro 2020.

Na předsedu vlády byl vyvíjen nátlak, aby zvážil jediný den volna, pokud by šampion vyhrál Tři lvi.

V pondělí se zesílila výzva k zastavení, kdy na petici umístěnou na internetových stránkách Parlamentu bylo více než 100 000 podpisů.

Porovnejte statistiky a značky

Toto je 10. grandslamové finále Itálie (6 světových pohárů, 4 €), mezi evropskými národy hraje více pouze Německo (14). Itálie zvítězila na evropském šampionátu v roce 1968, ale ztratila své poslední vystoupení na turnaji (2000 a 2012).

Bude to vůbec první vystoupení Anglie ve finále mistrovství Evropy a poprvé ve finále významného turnaje od doby, kdy vyhráli mistrovství světa v roce 1966. Je to nejdelší propast mezi velkým finále (světový pohár / euro) v kterékoli evropské zemi (55 let).

Itálie skončila dvakrát na evropském šampionátu dvakrát, v roce 2000 prohrála s Francií a Španělskem v roce 2012. Pouze Německo a SSSR (každý 3) obsadily v soutěži druhé druhé místo než Itálie.

Euro 2020 uvidí Anglii, která se účastní finále, když je hostitelem akce, jedenácté, kdy evropská země bude soutěžit ve finále významného turnaje jako hostitel (Světový pohár / Euro). Anglie tak učinila i na mistrovství světa 1966, když ve Wembley porazila Německo 4: 2. Poslední dva evropští hostitelé prohráli finále (Portugalsko na Euro 2004 a Francie na Euro 2016); Pouze jeden z osmi nejlepších prohrál finále před tím (Švédsko na mistrovství světa 1958).

Itálie na velkém turnaji (W3 D1) s Anglií nikdy neprohrála, na Euro 1980 zvítězila 1: 0, ve Světovém poháru 1990 i 2014 2: 1 a před výhrou na penalty 2012 vyhrála 0: 0.

Anglie zvítězila pouze ve dvou ze svých posledních 14 zápasů s Itálií ve všech soutěžích (D5 L7), v červnu 1997 zvítězila 2: 0 a v srpnu 2013 2: 1 – oba v přátelských utkáních. Anglie ve skutečnosti vyhrála pouze jedno ze svých osmi setkání s Itálií (D2 L5), 2: 0 v kvalifikaci na mistrovství světa v listopadu 1977.

Itálie je v posledních 33 zápasech ve všech soutěžích (W27 D6) neporažená, v tomto kole nastřílela 86 gólů a připustila pouze 10. Toto je nejdelší neporažené období v historii země.

Anglie vyhrála 15 ze svých posledních 17 zápasů odehraných ve Wembley ve všech soutěžích (D1 L1), dala v tomto kole 46 gólů a připustila pouze pět.

Anglie v posledních 12 zápasech ve všech soutěžích (W11 D1) neporažena, udržovala si 10 čistých kont a v tomto procesu připustila pouze dvě. Tři lvi zatím na Euro 2020 připustili pouze jeden gól, když čtyři z předchozích sedmi týmů připustili pouze jednou na vítězném turnaji mistrovství Evropy (Sovětský svaz 1960, Itálie 1968, Německo 1972 a Španělsko 2012).

Cesta Anglie do finále

Skupina D: Anglie 1-0 Chorvatsko

Skupina D: Anglie 0-0 Skotsko

Skupina D: Česká republika 0-1 Anglie

16. kolo: Anglie 2: 0 Německo

Čtvrtfinále: Ukrajina 0-4 Anglie

semifinále: Anglie 2-1 Dánsko (AET)

Cesta Itálie do finále

Skupina A: Turecko 0-3 Itálie

Skupina A: Itálie 3: 0 Švýcarsko

Skupina A: Itálie 1-0 Wales

16. kolo: Itálie 2-1 Rakousko (AET)

Čtvrtfinále: Belgie 1-2 Itálie

semifinále: Itálie 1: 1 Španělsko (po zápase – Itálie vyhraje 4: 2 na pera)

Finální náhled Euro 2020: Zvedne trofej Anglie nebo Itálie? | Dilemata výběru, taktická analýza, klíčoví hráči a perspektiva z Itálie

Anglie se připravuje na své vůbec první finále mistrovství Evropy, ale mohou porazit Itálii a zvednout trofej? Jasper Taylor přidej se k němu Solcol CafeA Peter Smith A Oliver, ty Diskutovat o tom, co bude muset udělat tým Garetha Southgate, aby se ujistil, že jsou v neděli nejlepší.

Reportér Sky Italia Valentina Fas Také se chystá ukázat nám italský tábor, vzestup týmu pod Robertem Mancinim a to, co si italští fanoušci myslí o tomto anglickém kádru.

Navíc slyšíme od Gary Neville Na úžasnou atmosféru ve Wembley a na to, jak to ovlivňuje hráče, a Jimmy Redknapp Proč by mohlo být pozastavení Jorginho klíčem k nadějím Anglie.