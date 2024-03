Restaurace Czech Choice získává 2,5 milionu dolarů, aby lépe znaly své zákazníky a expandovaly po Evropě

Celkem:

Choice, B2B SaaS platforma pro restaurace, získala 2,5 milionu dolarů v novém investičním kole. Celkové financování startupu je 4,1 milionu dolarů.

Aktuální kolo vedl pražský fond rizikového kapitálu J&T Ventures. Připojili se také dřívější investoři Reflex Capital a Presto Ventures.

Financování bude použito k rozšíření služby na čtyři nové trhy ve střední a východní Evropě a bude pokračovat v růstu na silných trzích, jako je Polsko a Česká republika. Všeobecné Slovensko, Maďarsko a Ukrajina.

Jejich příběh na pozadí:

Choice je online služba založená na předplatném B2B, která umožňuje jakékoli restauraci vytvořit webovou stránku a nastavit obchodní nástroje související s restaurací na jediné platformě s kolaborativní správou: webové stránky, aplikace, online menu s QR kódy, rezervace stolů, systém CRM a více. Platformu lze navíc integrovat s POS systémy a tržišti, jako jsou Wolt, Bolt, Glovo, Foodora a Uber Eats.

Choice byla založena v roce 2020 Alexem Ilyashem. Umožňuje restauracím digitalizovat přibližně 80 % jejich zákaznické základny a shromažďovat více osobních údajů, jako jsou jejich preference a frekvence návštěv, stejně jako kontaktní údaje nebo datum narození.

Jejich vlastními slovy:

„99 % restaurací nezná své zákazníky. Pro majitele restaurací je to opravdová výzva, protože nevědí, kdo jsou jejich nejvěrnější hosté, jak často do restaurace chodí, jaké mají preference a alergie nebo kolik lidí přestává do restaurace chodit a z jakých důvodů. . Alex Ilyash, CEO a zakladatel Choice.

MlýnESkameny a další kroky:

Podle údajů společnosti Choice spolupracuje s více než 16 tisíci restauracemi po celém světě a 5 tisíc platících zákazníků platformu aktivně využívá. V roce 2023 byly v partnerských restauracích Choice zadány 2 miliony objednávek v celkové hodnotě 42 milionů USD.

Místo soutěžení s POS systémy spolupracuje Choice při poskytování integrace mezi back-office a front-office restaurace.

Choice si klade za cíl stát se vedoucím řešením v regionu střední a východní Evropy do roku 2024 a v průběhu příštích 3 let v celé Evropě. Tým společnosti má nyní více než 120 odborníků.

Choice aktivně nabírá obchodní zástupce a Account Managery ve všech regionech, kde služba rozšiřuje svůj růst – Check RVšeobecnéSlovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Kazachstán, Gruzie a Chorvatsko.