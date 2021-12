Byla nalezena obrovská planeta obíhající kolem dvou nejdůležitějších a největších hvězd ve vesmíru

Vědci nedávno objevili planetu o velikosti Jupitera, která je téměř 10krát větší než Jupiter, obíhající kolem dvou hvězd, o kterých se dříve předpokládalo, že jsou příliš horké na to, aby kolem nich byla planeta.

Vyplývá to z článku zveřejněného ve vědeckém časopise temperamentní povaha Středeční objev planety nazvané „b Centauri (AB) b“ nebo „b Centauri b“ zpochybňuje současné představy o tom, jak se tvoří hvězdy.

„Dosud nebyly pozorovány žádné planety kolem hvězdy, která je třikrát hmotnější než Slunce,“ napsala Evropská jižní observatoř, která k fotografování planety použila svůj Very Large Telescope v Chile.

Amerika se mění rychleji než kdy jindy! Přidejte Change America do File sociální síť Facebook nebo Cvrlikání Krmivo, abyste měli přehled o novinkách.

„Úplně to mění obraz hmotných hvězd jako hostitelských planet,“ řekl vedoucí studie Marcus Jansson, profesor astronomie na Stockholmské univerzitě. Podle NBC News.

Masivní exoplaneta, což znamená, že leží mimo naši sluneční soustavu, byla vyfotografována na oběžné dráze b Centauri, dvojice hvězd 325 světelných let od Země v souhvězdí Kentaura, Podle CNN, Je to největší a největší hostovaný binární systém na planetě, jaký kdy astronomové objevili.

Stáří 15 milionů let je centaurský systém ve srovnání se 4,6 miliardy let starým Sluncem na Zemi, podle zdroje je nejméně šestkrát starší a třikrát teplejší. CNN dodala, že tento objev je prvním případem, kdy nějaký vědec našel hvězdu, která je více než třikrát hmotnější než pozemské Slunce.

„Vždy jsme měli pohled na sluneční soustavu, jak by měly planetární systémy vypadat,“ řekl autor studie Matthias Samland, postdoktorand z Institutu Maxe Plancka pro astronomii. V prohlášení pro CNN. „Za posledních 10 let objev mnoha planetárních systémů v překvapivých, nových konfiguracích rozšířil náš historicky úzký pohled. Tento objev přidává do tohoto příběhu další vzrušující kapitolu, tentokrát o hmotných hvězdách.“

Přečtěte si další příběhy o změně Ameriky

PARTNER ELON MUSK ŘÍKÁ, ŽE DOKÁŽE POSTAVIT SKUTEČNÝ „Jurassic Park“ pomocí geneticky upravených dinosaurů

Věda nyní říká, že můžete soudit lidi podle jejich vkusu v hudbě

NASA říká, že úžasný obraz marťanské duhy není skutečný

Při pokusu výzkumníci objevili rakovinné buňky s jejich kyselostí