Čeští soudruzi West Ham United Vladimir Kufal a Tome Sčzek sdílejí svou hrdost a radost

Je téměř nemožné podcenit charakter Vladimír Koufal A Dome Ch West Ham hrál za to, aby přivedl United do nejlepší sezóny Premier League v historii klubu.

Čeští soudruzi jsou nejen fantastickí fotbalisté a vynikající profesionálové, ale jejich pracovní morálka, touha a vítězný duch se rozšířily šatnou a inspirovaly jejich spoluhráče.

Kufal označil svou první sezónu v anglickém fotbale s 34 vystoupeními v Premier League, sedmi asistencemi a nesčetnými běhy běsnění, bloky a bloky cihlové zdi a pevnou touhou po Claret a Modré armádě.

Během své první plné kampaně ve východním Londýně se Sčzek prosadil jako jeden z nejlepších záložníků Premier League, vstřelil deset branek a vyhrál více vzdušných výzev než kterýkoli jiný hráč.

Aby bylo vše ještě lepší, je tento pár jedním z nejpřátelštějších a nejmilejších lidí, jaké kdy potkáte, se závazkem vůči svému klubu a jejich mladým rodinám, které se k nim připojily ve Velké Británii uprostřed globální epidemie COVID.

V neděli si oba společně užívali poprvé před 10 000 příznivci West Hamu a pomohli svému týmu k vítězství potřebnému k zajištění místa v příští sezóně Evropské ligy UEFA – prosperujícího klubu s bývalým klubem Slavií Brock.

V závěrečném hvizdu byli oba obejmuti manažerem, který znal jejich hodnotu v týmu Irons u Davida Moyese a vyměňoval si láskyplný potlesk se svými fanoušky na klíně chvály.

Ti dva, pokrytí vlajkami České republiky, hovořili s televizí West Ham po dobu pěti šťastných minut o skutečně jedinečné a skutečně nezapomenutelné sezóně 2020/21, než Koofl odhalil, že by se rád připojil k mediálnímu týmu klubu příští sezónu!

Jaká sezóna, chlapci!

Doména čeština: “Začnu! Ano, je to skvělá sezóna, protože pokud si dobře pamatuji, vyhráli jsme boj proti vyhoštění a nyní jsme v Evropské lize. Je to tak dobré, jsem tak rád, že jsme hráli náš poslední zápas před našimi krásnými fanoušky, že můžeme společně oslavit naši neuvěřitelnou sezónu, takže jsem tak rád. “

Vlad, připojil ses k nám v říjnu. Věříme, že jsme skončili v první šestce?

Vladimír Koufal: “Ano! Je to pravda, protože jsme každý den tvrdě pracovali, to je náš rekord. Nejdůležitější je, že jsme překonali klubový rekord a nyní jsme díky našim bodům nejlepším týmem West Hamu v historii Premier League, takže jsem “Jsem rád, že jsi to udělal. Co si o tom myslíš?”

TS: “Jsem tak šťastný, že neumím ani mluvit!” Užíval jsem si každý den trénink a všechny hry a teď hraju v Premier League před tímto davem, takže je to sen, žijeme své sny. “

Co můžeme v Evropě očekávat? Spousta tvrdé práce!?

U: “Bude to velmi obtížné, protože ve čtvrtek a neděli budeme znovu hrát v Premier League, ale chtěli jsme hrát Evropskou ligu, takže jsme za tento zápas velmi vděční. Bude to obtížné, ale můžeme hrát v obou zápasy a myslím, že uvidíme příští rok. “

Chceme udržet tento speciální tým pohromadě a budeme potřebovat nové hráče

TS: „Mluvili jsme s Kafarem po zápase, řekl:‚ To pro vás není nový zápas, protože víte, jak v něm hrát, takže jsme chtěli hrát v Premier League, dokázali jsme to. Máme neuvěřitelný tým a víme, že můžeme hrát ve stejném týmu, jsme velmi silní, doufám, že můžeme tento zápas vyhrát. “

Který z vás je kladivem roku?!

U: „Toto ocenění by mělo být rozděleno na 30 dílků nebo libovolný počet hráčů, každý hráč by měl dostat část tohoto ocenění, náš personál a náš lékařský tým. Stejně jako vy pracovali pro celý tým, takže jsme museli toto ocenění rozdělit. Bylo to neuvěřitelné.”

TC: “Je to velmi dobré, protože nejsme jen jednotliví hráči. Jsme tým, takže nezáleží na tom, kdo dává gól nebo kdo pomáhá či brání. Je velmi dobré mít tento tým u sebe, protože nemám rád, když za ně hrají jednotliví hráči.”

Poslední otázka, byla tam vaše rodina a fanoušci, aby nás viděli přicházet do Evropy, tak jak se cítíte?

TC: “Neuvěřitelné, ale není to jen slovo.” Jsem rád, že mě moje rodina podporuje od prvního dne, kdy jsem sem přišel, a mohu jim také projevit uznání. Očekáváme eura. “

U: „Pro mě bylo velmi důležité, aby tu byla moje rodina, která mě podporovala, protože to pro ně, moji ženu, mého syna a novorozence bylo velmi těžké období. Všichni milují fotbal. Bylo skvělé mít možnost je vidět naživo hřiště na London Stadium. Gratuluji, jsem moc rád, že jsou tady. “