Maple Leafs skočí na Lightning na začátku hry 3, stále perfektní, když Kampf skóruje

Nikita Kucherov položil kotouč na odpaliště Stephenu Stamkosovi na místě, kde by si kapitán Lightning vydělával na živobytí po celou svou 14letou kariéru.

Téměř všichni v Amalie Areně si mysleli, že jediný časovač lesklého ledového kříže najde zadní část sítě – včetně hlavního trenéra Maple Leafs Sheldona Cavea – a vyrovná skóre, když do konce zbývá méně než sedm minut.

„Na lavičce bylo cítit, že jsem nastupoval,“ řekl. „Stamkovi se po nich příliš nestýská.“

Jack Campbell měl jiné plány.

Brankář Toronta udělal tuto zásadní zastávku a představil zesnulého hráče Tampy Bay v rámci 32-násobného blokování poté, co jeho spoluhráči trefili Andreje Vasilevského brzy, když Leafs v pátek porazili Lightning 5:2 a ve svém prvním zápase postoupili 2:1. Playoff série.

Vítěznou branku vstřelil David Kampf, další góly Toronta, které v nejlepším ze sedmi utkání znovu získalo náskok na ledě, vstřelili dvakrát do prázdné branky Morgan Riley, Colin Blackwell a Ilya Mikheev. Pierre Ingval přidal tři asistence.

Sledujte | Kampf sestřelil konečného vítěze hry jako Leafs down Bolts ve hře 3:

Vítěz David Kämpf je držitelem titulu Leafs Claiming Game 3 Gól Davida Kampfa ve druhém poločase dostal Toronto do dobré formy, když Lives porazili Lightning 5-2 a dostali se do vedení 2-1. 0:53

Leafs poskočili do vedení 2:0 během prvních 10 minut a ujali se tříminutového vedení během necelých šesti minut ve druhém poločase, než Lightning konečně odpověděli.

Toronto se prohnulo – Keefe si oddechl poté, co s Tampou na 3:2 po třetí s dostatkem času – ale absorboval tlak na zadní stranu Campbellovy skvělé hry.

„Zůstali jsme u toho,“ řekl Auston Matthews z Leafs Center. „Opravdu jsme těžili z toho, že jsme se dostali tak brzy dopředu. Polévka zachránila několik neuvěřitelných míčů.“

„Kluci v celé naší sestavě vystupňovali, když museli, a hráli, když dostali impuls, když dostali impuls – zhluboka se nadechli, bojovali s panikou.“

Ondřej Balát, gólem a asistencí, Ross Colton odpovídá Tampě. Andrej Vasilevskij má na kontě 31 zastávek pro dvojnásobného vítěze Stanley Cupu.

Je to velmi nepříjemné,“ řekl Colton. „Vyšli jsme vyrovnaně. Nemůžeme se dočkat, až nám přinesou dva góly, abychom změnili střídání.

„Musíme přijít na kluziště s trochu větší naléhavostí.“

Čtvrtý zápas se vrací v neděli večer v Amalie Areně, než se série vrátí do Toronta k pátému utkání v úterý. Šestý zápas, bude-li potřeba, se bude hrát ve čtvrtek v Tampě.

Perfektní, když Kampf skóruje

Leafs jsou nyní 13-0-0, když Kampf skóroval, včetně dvakrát v play-off poté, co zakopal další, zatímco byl krátký na zápas 1.

Po sdělení této statistiky se českému záložníkovi rozzářil úsměv – stabilizační faktor v šesté útočné skupině Toronta od podpisu smlouvy o volném angažmá loni v létě.

„To je skvělé,“ řekl. „To jsem nevěděl… doufám, že se to stane.“ [keep] Jdu.“

Fanoušci komunikují před torontskou Scotiabank Arenou během 3. zápasu série prvního kola zápasu Maple Leafs proti Lightning v pátek. (Alex Lopol/CBC)

Mezitím Campbell nyní předstihl Vasilevského – vítěze Vezinova poháru z roku 2019 – ve dvou ze tří zápasů poté, co Toronto skórovalo v pondělním úvodním zápase 5:0, než Tampa o dvě noci později odpověděla výhrou 5:3 ve Scotiabank Areně.

„[Vasilevskiy] „Během své kariéry v NHL ukázal, jak dobrý je,“ řekl Campbell. Je to zábavná výzva. Lhal bych, kdybych řekl, že jsem nechtěl udělat maximum, abych ho porazil.“

Poté, co se týmy shromáždily v průvodu do pokutového území a 22 silných přihrávkách v prvních dvou zápasech, Toronto vyrovnalo svou výhodu raného hráče, když byl odpískaný křídelník Tampy Pat Maron, aby zdržel hru.

Po dvou dobrých pohledech Matthews a Mitch Marner v rychlém sledu zablokovali střely, ale kotouč si našel cestu k Riellymu v čase 4:54 mimo brusli Michaela Buntinga a prostřelil Vasilevského.

„Je to těžké kluziště, fanoušci jsou uvnitř,“ řekl Campbell. „Jejich tým je vždy hlasitý. Myslel jsem si, že jsme odvedli skvělou práci, když jsme dnes večer začali dobře, zvláště po druhém zápase.“

Leafs poté vypnuli Lightning power a poté uháněli opačným směrem v brejku 3 na 1 po penaltách, s Iljou Ljubuškinem – který byl vyřazen z pokutového území – předtím, než nakrmil Blackwella, aby ho pohřbil v otevřeném prostoru. netto v 9:44 pro svůj první gól v play off kariéry.

„Párkrát jsme to viděli,“ řekl Matthews o přihrávce pro Ljubuškina, který je známý především tím, že hraje na druhém konci kluziště. „Když potřebuje dělat takové hry, dokáže to. To byla krásná přihrávka.“

„Trochu nás to zaskočilo.“

Fanoušci v Tampě, stejně jako jejich kolegové z Toronta v zápasech 1 a 2, vyjádřili svou silnou nespokojenost s funkcionáři později v období po dalším pokutovém kopu skandováním „Ref you cuc!“ Rozléhá se kolem celého vyprodaného objektu.

Leafs, kteří chtějí vyhrát svou první sérii play-off od roku 2004, hráli 25 sekund na začátku druhého mocného zápasu 5v3, když zabili hostitele, ale Kampf dal bez pomoci na 3:0 na 5:52 objemu na neutrálu. zóna..

„O tom je play off,“ řekl Matthews. „Vždy se najdou hráči, kteří zvednou svou hru a v určitých časech přijdou.“

„Vstřelit ty dva góly od Blackwella a Campera bylo fenomenální.“

Útočník Maple Leafs Ilja Mikheev (vpravo) slaví svůj vstřelený gól během pátečního třetího zápasu. (Mike Ehrman/Getty Images)

Colton dostal Lightning na palubovku v 11:03 v silné hře, když vystřelil jeden časovač vysoko na Campbella. Forvard Tampy měl krátce na to velkou šanci na 3:2, ale brankář Levs se trefil do tyče.

Toronto mělo zlatou příležitost získat zpět svůj tříbrankový náskok pět minut po třetí minutě, ale Vasilevskij zachránil Matthewse ve druhém poločase a odražený míč 60gólového hráče.

Palát se prosadil o 3-2 okamžiky později v 5:43, když vypálil ránu do Campbellova ramene a přiměl Keefeho, aby si vzal oddechový čas.

„Jen si odpočinout,“ řekl o svém vzkazu týmu. „Je to kombinace nechat mě mluvit s naším týmem a usadit se. Je to také jen malý pokus zabít nějaký impuls.“

„Museli jsme si přiznat, že jsme v pořádku, že tohle jsou zápasy, které potřebujeme vyhrát.“

Tampa měla svůj třetí přesilový zápas v noci a na seznamu zbývalo 7:46, když Jack Muzin odešel instalovat na Campbellovu mega stanici ve Stamkosu.

„Kvalita hráčů Tampy někdy předvádí skvělé výkony,“ řekl. „Odehráli tam skvělou hru.

„Naštěstí jsem zůstal venku.“

Campbell odtamtud držel pevnost, dokud Mikheev nevstřelil první dva góly v play off své kariéry do prázdné branky a zajistil si vedení 2:1 v sérii.

„Velký krok,“ řekl Keefe. „Snažíme se být týmem, který tyto zápasy vyhrává. Někdy nejsou dokonalé, nejsou takové, jaké byste chtěli.“

„Ale musíš najít způsob.“