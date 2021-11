Náhled: Estonsko vs Česká republika

Sports Mole Tuesday Kvalifikace Světového poháru – včetně střetu mezi Evropou, Českou republikou a Estonskem, předpovědi, týmové zprávy a možné umístění.

Česká republika Proplížit se na druhé místo ve skupině E a bránit a Mistrovství světa 2022 Když běží, kvalifikační play-off místo v procesu Estonsko Úterní noc.

Domácí jsou aktuálně třetí v divizi, tři body za druhým Walesem, zatímco Estonsko je čtvrté a jeden bod před pátým Běloruskem, které odehrálo osm zápasů.

Soutěžní náhled

Česká republika se na tento klíčový zápas kvalifikace mistrovství světa zahřála čtvrteční přátelskou výhrou nad Kuvajtem 7:0 a nyní by neměla mít šanci porazit v úterý Estonsko a ve skupině E skončit na druhém místě.

Ve skutečnosti, Jaroslav SylhaviWales je aktuálně třetí v divizi, tři body za druhým Walesem, který už má zajištěnou účast v play off vzhledem k výkonu Ligy národů UEFA.

Aby si zajistili místo na mistrovství světa v roce 2022, ukončí Wales tažení ve skupině doma s Belgií, která pohodlně vedla divizi s 19 body ze sedmi zápasů.

Česká republika vyhrála tři z posledních sedmi zápasů ve skupině E, dva remizovala a dva prohrála, když 11. října porazila Bělorusko 2:0 v kvalifikaci na mistrovství světa.

Čeští hráči se do finále mistrovství světa nekvalifikovali od roku 2006, kdy vypadli z týmu, ale Euro 2020 si užili a dostali se do čtvrtfinále.

Mezitím Estonsko, které v sobotu prohrálo 3:1 s Belgií, vstoupí do turnaje v úterý. Christian Pentec, Yannick Carrasco A Riziko špendlíku V výsledkové listině na domovské stránce.

Modré košile bylo vždy těžké soutěžit v této kategorii a nekvalifikovaly se do finále Světového poháru, takže není žádným překvapením, že se snaží bojovat o dno.

Aby toho nebylo na kopačkách estonského celku málo, Bělorusko zakončilo tažení za tři body. Thomas NewsVinův tým je čtvrtý se čtyřmi body ze sedmi zápasů.

Severoevropský národ získal bod pro Wales 8. září, o měsíc později na domácí půdě porazil Bělorusko 2:0.

Česká republika se kvalifikuje na mistrovství světa ve formátu Evropa:

Formát Česká republika (všechny zápasy):

Kvalifikace mistrovství světa v Estonsku – Evropa Formát:

Estonský formát (všechny shody):

Novinky týmu

Česká republika nemohla vybrat Star Forward Patrik Schick V jejich týmu kvůli zranění kotníku, viz Michael Krmensick Očekává se, že povolení bude k dispozici v polovině úterý.

Na straně, která odstartovala přátelskou výhru proti Kuvajtu, dojde minimálně ke dvěma změnám Thomas Waglick Nastavte zpět mezi tyče, ve stejnou dobu Madhej Vidra Pravděpodobně přijde i na stranu.

Tomáš Soosek A Antonín Barack Ujistěte se, že se objeví ve středu zálohy Lucas Masohust Podle očekávání, pokud bude Vitra v úterý odvolána, mohla by chybět.

Estonsko mezitím nemá žádné nové starosti se zraněním, protože divizní lídři nastupují na hřiště k sobotnímu zápasu proti Belgii.

Hlavní trenér Heberly by byl rád, kdyby ho viděl na dlouhých etapách ze svého týmu, ale vypadá to, že dojde minimálně ke dvěma změnám. Ravno Chapinen A Chander Puri Vyzve ke vstupu do XI.

Konstantin Vasiliev 25letý hráč je kapitánem a nejlepším střelcem týmu a očekává se, že 37letý hráč bude na turnaji znovu v týmu.

Možná startovní sestava pro ČR:

Estonsko Možná základní sestava:

Ikonen; Pascocci, Dum, Mets; Puri, Boom, Kréta, Vasiliev, Chapinen; Genjov, Anir

Říkáme: Česko 2:0 Estonsko

Česká republika by měla v úterý vyhrát a uvidíme, kam je to zavede; Očekáváme, že hostitelé budou pravidelně vyhrávat a budou bedlivě sledovat, co se děje mezi Walesem a Belgií v Cardiffu.

