Command & Conquer: The Ultimate Collection je „první“ sbírka, která se dostala na Steam, a škádlí produkt EA

Jen pár dní po vydání Command & Conquer: The Ultimate Collection – kolekce 17 oblíbených Command & Conquer – na Steamu, EA již naznačuje, že mohou přijít další.

V prohlášení zveřejněném parní (přes Úniky her a fámy), hlavní producent Jim Vesella oslovil přímo fanoušky C&C poprvé od září 2020 a žertoval, že „budou i nadále zkoušet hledat příležitosti k podpoře komunity C&C […] Po uvedení první C&C Remastered Collection.



Command & Conquer™ Ultimate Collection – Trailer



Command & Conquer™ Ultimate Collection – Trailer

Použití slova „první“ je to, co fanoušky nadchlo. V tuto chvíli neexistuje žádné oficiální slovo o tom, že by nějaké další hry C&C dostaly vydání na Steamu, natož další várka, což podepisuje příspěvek „až příště“, což vzbuzuje naděje, že Vessella nebude trvat další tři roky, než se do hry vrátí. . Společenství.

Je to konkrétní důkaz, že další skupina je na cestě? Ne, samozřejmě že ne. Ale to stačí k tomu, aby hráči C&C rozdmýchali spekulativní požáry. Budeme vás jako vždy informovat.

ICYMI, EA poprvé vydalo řadu svých starších her na Steamu za zvýhodněnou cenu. Nedávno přidané tituly zahrnují hry ze série Command & Conquer, rané hry Dungeon Keeper a SimCity 3000 Unlimited. Všechny hry vydané EA obsahují také nejnovější záplaty.