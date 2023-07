Spojené státy se chystají otevřít nové okno do tajemného nitra Země

Drcení a odstřelování vzorků v laboratoři pomáhá vědcům dívat se dovnitř a vytváří podmínky pro nepřístupné hluboké části planety. Tato práce je klíčem ke zkoumání některých nejhlubších otázek o naší existenci: Co dělá Zemi obyvatelnou? Jak vznikl život? A jak by dnes geologické procesy, kterým stále ještě plně nerozumíme, mohly udržet život?

Pevné vnitřní jádro Země roste, jak roztavený materiál kolem něj tuhne, přičemž se uvolňují lehčí prvky v procesu, který přivádí turbulentní konvekci do vnějšího jádra. To zase vytváří magnetické pole Životní štíty škodlivému kosmickému záření a brání slunci vychylovat naši atmosféru. Teplo také putuje z kapalného vnějšího jádra do pláště a pomáhá řídit tektonickou aktivitu, která způsobuje zemětřesení a sopky, které uvolňují plyny a prach, které mohou změnit klima.

Aby vědci získali přehled o tom, co se děje hluboko uvnitř, „vaří a vidí“ – oni Vymačkejte a zahřejte různé kombinace chemikálií v laboratoři a pak sledujte, co se vyrábí.

Experimenty by také mohly nabídnout pohled do útrob mimozemských planet. Jednoho nedávného odpoledne v Shimově laboratoři zkoumal postdoktorand Sibu Chen otázku, proč je Mars tak suchá, neplodná země.

O několik dní později Chen umístil diamantovou kovadlinovou buňku do speciálního vyloženého pouzdra a cestoval s ní na rentgenový paprsek v Kalifornii, aby prozkoumal strukturu minerálu. Stále analyzuje data, ale pokud experiment ukáže, že vodík je přitahován k železnému jádru, mohlo by to pomoci odhalit, proč magnetické pole Marsu asi před 4 miliardami let vyhaslo. Pokud lehký prvek, jako je vodík, migruje do Tekuté železné jádro, může plavat a vytvářet a stabilní vrstva nahořepřeruší konvekční hybnost, která napájí magnetické pole.